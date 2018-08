Més de 1.600 firmes contra els parcs «exclusius per a persones» a Girona i Salt

«Firma aquesta petició per demostrar als ajuntaments de Girona i Salt que els problemes de convivència no se solucionen a través de prohibicions i multes sinó amb educació, acords i bones alternatives. Demostrem que som molts més els amos responsables que ens preocupem cada dia per recollir els excrements, portar el gos lligat quan és necessari i, amb molta paciència, educar un animal obedient». Així demanen a la ciutadania que signin contra la creació de zones «exclusives per a persones» en diferents parcs de Girona i Salt.

La iniciativa, creada per «Gossos de Girona i Salt», com s'anomenen, s'impulsa a través de la plataforma Change.org i es viralitza a través de les xarxes socials.

En concret, s'ha iniciat arran de la senyalització per part de l'Ajuntament de Girona de tres places que passen a ser «exclusives per a persones» i on s'ha prohibit que hi passegin gossos, fins i tot lligats. Són dues del barri de Sant Narcís (la de l'Assumpció i el Camp de Bèlit) i una de la Devesa (la Miquel de Palol). També Salt ha col·locat 13 cartells a diferents espais públics municipals on es prohibeix la presència de gossos amb l'objectiu de garantir la salubritat i la higiene i protegir els infants.

«Amb l'excusa de combatre l'incivisme d'alguns propietaris han imposat mesures autoritàries, abusives i exagerades que afecten (o directament prohibeixen) els gossos a la ciutat», asseguren els promotors de la petició.

Recorden els pocs espais per portar els gossos i destaquen que la solució dels dos ajuntaments «per combatre alguns mals comportaments és prohibir, multar i afectar la vida diària de tots els propietaris, sobretot dels cívics que volen complir les normes».

Un cop recollides les firmes les entregaran als dos ajuntaments juntament amb un llistat de propostes concretes alternatives.