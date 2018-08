Més suport per part de diversos departaments de la Generalitat pel cas Hinojosa

El cas Hinojosa segueix en peu per part de tots els agents involucrats. El darrer avenç consisteix en la reunió que va tenir lloc ahir al matí a la seu de la Generalitat a Girona integrada per l'Ajuntament de Sarrià de Ter, el comitè de treballadors de la paperera i tres departaments de la Generalitat que es van comprometre a involucrar-se més en la problemàtica. El consistori preveu una propera reunió amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, encapçalada per Mercè Rius, en unes setmanes. Ahir també es va publicar l'ordenança d'olors al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

A banda de l'Ajuntament i els treballadors, els tres departaments de la Generalitat que van participar en la reunió van ser Treball, Empresa i Coneixement i Territori i Sostenibilitat. «Hem aconseguit accions que fan que els tres departaments s'impliquin i actuïn coordinadament. El problema és que no hi ha hagut cap acord al cent per cent tancat, per tant, hem de fer diverses reunions», afirma l'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula. Es preveu una reunió entre el consistori i Mercè Rius per valorar la qualitat ambiental de l'empresa i també una cita bilateral entre els treballadors i la fàbrica a favor d'una major transparència i comunicació entre les parts.

Fajula confirma que un dels dos estudis acústics pendents es va realitzar del 3 al 6 d'agost i estan a l'espera dels resultats, mentre que el segon es farà a finals de mes durant les 24 hores de 30 dies naturals. L'ordenança d'olors es va publicar ahir al BOP i es deixa un mes de marge perquè es puguin presentar al·legacions.