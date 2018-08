Girona encarrega un estudi sobre l'estat de la xarxa d'aigua i les inversions realitzades

L'Ajuntament de Girona avança en la municipalització de l'aigua i aquest setembre encarregarà un inventari sobre l'estat de la xarxa i les inversions que s'hi han dut a terme. De moment, ja s'ha tret a licitació la proposta perquè les empreses interessades s'hi presentin i, passat l'estiu, se'n farà l'encàrrec formal. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que l'estudi serà exhaustiu i que disposar-ne «és imprescindible» per «tenir-ho tot a punt» el 2020, quan acabi l'actual concessió. L'inventari haurà d'analitzar si s'han executat aquelles obres que recull el pla director i «si hi ha hagut incompliments o no» per part del soci privat (Girona SA), a qui el jutjat ha apartat de la gestió.

Al ple de juliol, Madrenas ja es va comprometre que la gestió de l'aigua passés a ser 100% pública quan acabi l'actual concessió. I ara, l'Ajuntament de Girona fa un pas més en aquesta línia. El consistori ja ha tret a licitació la proposta per buscar una empresa que faci un inventari acurat de la xarxa i preveu fer efectiu aquest encàrrec al mes de setembre.

Segons ha subratllat Madrenas, aquest estudi haurà d'analitzar amb detall l'estat de les canonades, veure quines obres ha fet Girona SA i comprovar si s'han dut a terme les inversions compromeses al pla director. «Veurem si hi ha hagut incompliments o no per part de la companyia, i si ens hem de compensar», va explicar.

«És evident que quan acaba una concessió, s'ha de fer una liquidació final», ha afegit. Per això, l'Ajuntament vol tenir tots els números a la mà per saber si hi ha hagut o no «dèficits» per part del soci privat. «I si n'hi ha hagut, és evident que reclamarem», afirma.

De moment, no vol avançar esdeveniments i assegura que cal anar pas a pas. És a dir, que primer cal veure què concreta l'inventari de la xarxa. «No vull pressuposar res; actuarem amb responsabilitat, cautela i rigor», sentenciava.



Sintonia amb Salt i Sarrià

Segons l'alcaldessa, amb els ajuntaments de Salt i Sarrià hi ha «plena sintonia» a l'hora d'avançar cap a la municipalització de l'aigua. De fet, als tres consistoris no els ve de nou. I és que arran del «cas Agissa», des de l'octubre passat ja són ells els qui gestionen el servei (perquè el jutjat que investiga les suposades irregularitats va apartar el soci privat, Girona SA).

Madrenas també diu que, en tot aquest procés, l'Ajuntament de Girona tindrà molt en compte la plataforma Aigua És Vida. «Ens hi sentim molt propers, perquè hi estan molt involucrats, i volem aportar-los tota la informació de què disposem», ha assegurat.

Amb la municipalització, Girona posarà fi a quatre dècades de gestió privada –o semiprivada– de l'aigua. Des del 1976, d'una manera o altra, ha estat en mans de Girona SA. Actualment, en el marc del cas Agissa –que investiga suposades irregularitats en el servei d'aigües–, hi ha set imputats per delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda, prevaricació i malversació de fons públics.



«No és electoralisme»

L'alcaldessa també ha assegurat que «és ridícul» que l'oposició –sobretot, la CUP– l'acusés de fer electoralisme quan al ple de juliol va comprometre's a municipalitzar l'aigua. I aquí recorda que, quan Puigdemont era alcalde de la ciutat, «hi ha plens en què ell mateix va dir que apostava per la gestió pública» d'aquest recurs.

A més, l'alcaldessa també subratlla que les auditories que destapaven irregularitats es van encarregar, precisament, quan Puigdemont era alcalde. I aquí, retreu a la CUP que, després de tenir-hi accés, anessin «directament» a fiscalia i que ho hagin fet tot «a cops de titular». «Hi havia irregularitats administratives que calia subsanar, però fins que nosaltres no vam rebre l'informe dels experts dient que l'afer podia ser susceptible d'anar per via penal, no ens vam constituir com a acusació particular», recorda, en referència al cas Agissa. «Per tant, si hi ha responsabilitat penal, nosaltres exigirem que es depuri; però farem les coses amb rigor i no a cop d'improvisacions», conclou.