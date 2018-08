Girona ofereix unes 12.000 places en 770 cursos dels centres cívics

L'Ajuntament de Girona ofereix prop de 12.000 places en 770 cursos a la Xarxa de Centres Cívics per al pròxim curs 2018-2019, un miler de places i una setantena de cursos més que el curs anterior. Segons va informar ahir el consistori, es tracta «d'una programació oberta, inclusiva, per a totes les edats i de temàtiques diverses a l'entorn de la creativitat, l'art, la gastronomia, l'activitat física i la vida saludable, la sostenibilitat, la ciència o l'aprenentatge en noves tecnologies, entre d'altres».

A més, van afegir, i com és habitual, «en la confecció de les propostes que s'ofereixen hi ha participat tant la ciutadania com les entitats i els mateixos centres cívics». Més de 500 associacions gironines organitzen el 60% de les activitats ofertes en el conjunt dels centres cívics de la ciutat. Segons la regidora d'Igualtat i Drets Socials, Eva Palau, «la nova programació de centres cívics és, cada any, un dels esdeveniments més esperats de la ciutadania perquè és, sens dubte, un dels eixos de la vida comunitària, cívica i social de la nostra ciutat i de cadascun dels seus barris».

Les preinscripcions per participar en alguna de les activitats estaran obertes de l'1 al 13 de setembre. El 14 de setembre, en aquelles activitats on la demanda superi l'oferta de places disponibles, es farà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori, va informar el consistori. Mentrestant, ja es pot consultar el llibret de la programació al web de l'Ajuntament.

La Xarxa de Centres Cívics de Girona està formada pel Centre Cívic Sant Narcís, el Centre Cívic Onyar, el Centre Cívic Santa Eugènia, el Centre Cívic Pont Major, el Centre Cívic Pedret, el Centre Cívic Pla de Palau, el Centre Cívic Ter i el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal.