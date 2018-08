Mercadona obrirà un nou supermercat a la zona de l'Espai Gironès

Serà un «tancament per obertura». L'empresa de supermercats Mercadona clausurarà el local ubicat als baixos d'un edifici del passeig dels Països Catalans de Salt per traslladar-se i obrir, a finals d'aquest any, un nou i modernitzat supermercat just al costat del centre comercial Espai Gironès. A més, la companyia manté el supermercat que ja té dins del Mercat de Salt, de manera que, en total, seguirà amb dos establiments a la localitat, a més dels cinc que disposa a la veïna Girona.

Mercadona té actualment dos supermercats a Salt, tots ells ubicats al passeig dels Països Catalans. Un està al número 192, conegut per estar dins el Mercat de Salt. L'altre ocupa els baixos d'un bloc de pisos al número 47, just al límit amb el passeig d'Olot -a la frontera amb Girona- i compta amb un aparcament subterrani.

Segons va confirmar ahir l'empresa, aquest segon establiment serà el que tancarà per obrir-ne un de nou al costat de l'Espai Gironès. Fonts de Mercadona van explicar que l'actual local havia quedat petit i no tenien cap possibilitat per ampliar-lo. A més, la companyia valenciana està en ple procés per modernitzar els seus establiments a l'Estat amb un nou model de botiga més eficient.

Així, davant la impossibilitat de poder adaptar el local als baixos del número 47 del passeig dels Països Catalans, un establiment inaugurat l'estiu del 2002, Mercadona ha optat per traslladar-se i buscar una nova ubicació, on aniran els actuals treballadors.

I l'ha trobat just al costat del centre comercial Espai Gironès. En concret, el nou Mercadona estarà en un complex que ara mateix acull un gran centre d'oci amb, entre altres, negocis, la gran bolera coneguda com a «Girobowling».

Mercadona ja està fent les reformes per adaptar i habilitar el local al nou establiment. A més d'aconseguir més espai, també solucionen l'accés al supermercat, més fàcil en una zona amb major disponibilitat d'aparcament. La previsió de la companyia és que el tancament de l'actual local i l'obertura del nou supermercat a la zona de l'Espai Gironès es faci a finals d'aquest mateix any.

El nou supermercat serà amb el nou model de botiga que Mercadona implanta des del 2016 a tot l'Estat, més moderns i eficients, milloren l'experiència i optimitza el temps de compra, a més de generar estalvi energètic, amb un disseny de botigues totalment renovat amb novetats a les seccions i millor gestió interna. A la demarcació, el primer supermercat amb el nou disseny es va implantar a Sant Feliu de Guíxols l'any passat.