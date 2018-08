La bellesa de Girona com a alternativa en dies grisos

Després d'uns dies de forta onada de calor amb els termòmetres disparats a sol i serena, ahir el temps va fer canviar de muda i optar per vestir-se amb màniga llarga i botes d'aigua a pràcticament tot el territori català. Girona es va començar a ennuvolar a primera hora del matí i, de forma progressiva, els núvols es van anar tornant més foscos i gruixuts. A uns 40 quilòmetres de la costa, Girona és un dels paratges més visitats si s'escull passar les vacances a la Costa Brava. Pel fet d'estar una mica apartada del mar i concentrar força graus centígrads en els mesos estivals, els turistes prefereixen anar a la platja i, en dies en què el sol s'amaga, aprofitar per passejar tranquil·lament per la ciutat empedrada.

L'opció de fer turisme a Girona en dies grisos és un costum que s'ha convertit gairebé en tendència, clara evidència en observar ahir a mig matí els aparcaments subterranis, col·lapsats de cotxes amb matrícula estrangera i al migdia, molts restaurants plens, atapeint els porxos de la Rambla. En Jacques i l'Annette són dos germans que han vingut a passar uns dies a la Costa Brava després de visitar els Pirineus catalans. En Jacques prové de la ciutat holandesa de Gouda i l'Annette de Kinderdÿk, considerat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco pels seus molins que esdevenen un autèntic emblema pel país. La família, composta per nou persones en total, s'allotja en un càmping de Garriguella, a l'Alt Empordà, «molt freqüentat per gent holandesa», segons en Jacques. El turista holandès va opinar que ahir era «un dia perfecte per visitar la muralla i la ciutat en no ser gaire calorós», sobretot si el comparem amb els dies d'escalfor intensa de la setmana passada.

Ahir al migdia la família holandesa només havia tingut temps de visitar la muralla, però tenien previst seguir fent turisme durant tota la tarda, malgrat que durant les primeres hores segurament van haver d'aixoplugar-se o utilitzar un paraigua per protegir-se dels xàfecs intensos que van descarregar de forma puntual cap a les quatre de la tarda. En Jacques havia estat a Girona abans, però la seva germana no. La intenció de la família era anar a passar el dia a la muntanya però, veient la previsió de tempestes, van decidir canviar de plans i aprofitar per quedar-se la ciutat. Segons Annette, el nostre territori és molt complet, compost de «platges, muntanyes, ciutats i moltes coses per fer». En Michel i el seu fill prenen uns refrescos a la terrassa d'un bar de plaça Catalunya. La família prové d'Emmen, un municipi de la província de Drenthe, als Països Baixos. Michel confessa que és la quarta o cinquena vegada que freqüenten la ciutat. «Hem decidit venir a Girona perquè no feia gaire bon temps avui», va dir Michel, reafirmant l'alternativa que representa visitar la capital en dies plujosos.

En Jack, de Brussel·les, i la seva germana Anne-Sophie, de Lieja, ambdues ciutats belgues, fa vint anys que venen a Girona allotjats en un apartament a Platja d'Aro. Seguint la mateixa línia, «hem decidit venir a Girona perquè fa mal temps», va confessar en Jack. «Teníem planejat venir a passejar a Girona perquè és una ciutat molt bonica. El que m'agrada més és el riu, amb les cases de tots els colors, semblant a Florència», va explicar Camille, filla de la família que té previst venir a estudiar un temps a la Universitat de Girona (UdG). En Jack és xef d'un restaurant de cuina mediterrània i de producte de temporada de Brussel·les anomenat Le Meilleure Jeunesse. Responent a la pregunta de quin lloc més destacaria de Girona, el cuiner confessa que «un dels llocs que més m'ha cridat l'atenció és El Celler de Can Roca, on vaig estar fa tres anys».