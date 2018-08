Caduca la llicència d'un nou bingo a l'antiga discoteca La Catedral

El mes de febrer passat es va fer pública la petició d'una llicència per obrir una nova sala de bingo a la carretera de Santa Coloma número 77-79 de Girona, on estava ubicada l'antiga discoteca La Catedral, que finalment s'ha desestimat per caducitat. El passat 19 de juliol, el subdirector general de Gestió i Control de Joc i Apostes de la Generalitat, Amadeu Farré, va fer públic un Anunci de notificació que desestimava la sol·licitud de permís d'obertura del bingo. El procés administratiu va deixar deu dies de marge perquè es poguessin presentar recursos d'alçada mitjançant la compareixença a les dependències de la Direcció General de Tributs i Joc a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona.

A principis d'any es van demanar els permisos per obrir una segona sala de bingo a la ciutat de Girona que substituiria l'edifici en desús del que va ser l'antiga discoteca La Catedral. Segons van apuntar fonts municipals en aquell moment, la iniciativa ja comptava amb el vistiplau de la Generalitat per poder iniciar els tràmits que conduirien a la futura obertura. La darrera novetat del cas és la publicació d'un Anunci el passat 19 de juliol firmat pel subdirector general de Gestió i Control de Joc i Apostes, Amadeu Farré, on «es denega la sol·licitud d'ampliació del termini per sol·licitar el permís d'obertura i es cancel·la l'autorització de la instal·lació de la sala de bingo, situada a la carretera de Santa Coloma, 77-79, de Girona, i la inscripció al Registre d'empreses de bingo de l'entitat Club Tennis d'Aro». A continuació, el document comunica a l'entitat esmentada que «intentada la notificació, aquesta no s'ha pogut dur a terme». El darrer paràgraf indica que «per tal que la persona interessada tingui coneixement del contingut íntegre de l'acte esmentat i pugui presentar recurs d'alçada, pot comparèixer a les dependències de la Direcció General de Tributs i Joc a la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, dins el termini de deu dies, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci». Segons fonts del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat, «l'empresa té una llicència que se li ha acabat per inactivitat, motiu pel qual no se li renova».

El gerent de l'entitat Club Tennis d'Aro, que és la interlocutora explícita a qui es dirigeix l'Anunci oficial, constata que «aquesta llicència la tenim llogada des de fa molts anys a Rank Catalunya SA que en són els explotadors, els tràmits de la possible obertura del bingo els han portat ells».



Cas obert

Segons el gerent del Club de Tennis, en aquests moments la llicència és responsabilitat de Rank Catalunya SA, que pertany a Rank Group, una multinacional dedicada al joc que es va fundar el 1937 a Gran Bretanya. Segons fonts de Rank Barcelona, l'establiment que tenen a Girona és l'únic bingo de la ciutat anomenat Enracha Girona, abans conegut com a Bingo La Barca, situat al carrer del Pont de la Barca número 1 de la capital de província.

Rank Group sobretot treballa a Gran Bretanya, nucli on es genera el 94% del total d'ingressos per part dels 143 locals que té l'empresa segons les dades publicades a la pàgina web de la multinacional. A més a més, Rank Group també s'estén a Bèlgica i a Espanya. A Bèlgica hi ha dos casinos ubicats a Middelkerke i Blankenberg, dos municipis de la regió de Flandes. A Espanya hi ha nou sales d'entreteniment amb el nom d'Enracha a Catalunya, Madrid, Andalusia i Galícia. Diari de Girona ha intentat contactar amb fonts de la multinacional per saber més detalls dels motius que han provocat que la Generalitat desestimés la sol·licitud de permís d'obertura de la sala de bingo. En aquests moments no es disposa de més informació relacionada amb el cas.