La lectura a la fresca arriba als jardins de les Pedreres i a la plaça del carrer del Pou Rodó

Els jardins de les Pedreres i la plaça del carrer del Pou Rodó s'estrenaran com a nous escenaris de l'activitat del Biblioestiu d'enguany. Serà el del 13 al 24 d'agost i la lectura a la fresca en aquests dos espais es farà cada dia durant dues setmanes de les sis de la tarda a dos quarts de nou del vespre.

Sota el lema de «Biblioestiu, la lectura a la fresca» les biblioteques de Girona projecten els serveis de biblioplaça i bibliopiscina. Aquestes iniciatives de l'Ajuntament de Girona pretenen facilitar que aquelles persones que prenen la fresca als espais públics o s'apropen a les piscines puguin gaudir de la lectura a l'aire lliure durant els mesos de juliol i agost. Són serveis totalment gratuïts i van adreçats sobretot als infants, però també hi ha propostes per a persones adultes. L'ús és lliure i la major part de l'oferta de lectura és lleugera, però si es vol també es pot fer préstec a casa amb el carnet de biblioteques, van informar.

Els barris on ja s'ha instal·lat la biblioplaça aquest any són Vila-roja, Font de la Pólvora, Mas Ramada, Vista Alegre, Sant Narcís, Can Gibert del Pla, Devesa, Mercadal i Santa Eugènia. Durant 15 dies a cada plaça, els ciutadans i ciutadanes es poden acostar al carro mòbil que hi ha preparat amb llibres i revistes per triar les lectures que més els agradin, que són per a un públic ampli i que responen a diversos gustos literaris. A Girona Est durant sis tardes els llibres i les activitats del bibliocarro s'han complementat amb la ludoplaça dels barris de Vila-roja, Font de la Pólvora i Mas Ramada.

Pels que visiten les piscines de la ciutat, fins al 31 d'agost encara podran trobar la Bibliopiscina de la Devesa, de dilluns a divendres de quatre a dos quarts de vuit del vespre, i de les piscines del GEiEG de Sant Ponç i Sant Narcís, de dilluns a divendres també en el mateix horari. Aquests serveis són més estables perquè tenen una continuïtat en el mateix espai durant els dos mesos d'estiu.

Per tal de dinamitzar el servei i promoure la lectura s'hi porten a terme activitats sovint adreçades als més petits, tallers de lectura compartida i també les hores del conte per als infants, que van a càrrec de contistes professionals.