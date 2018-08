Els Mossos detenen dues persones que acabaven de robar a un bar de Girona

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir el dia 7 d'agost un home i una dona veïns de Girona com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a un bar del carrer de la Creu. Els fets van passar cap a dos quarts de quatre de la matinada, moment en què els mossos es van adreçar a un bar on havia saltat l'alarma amb les portes d'entrada forçades. Una hora més tard, els agents van tornar perquè l'alarma havia tornat a saltar. Les càmeres van gravar els autors del robatori, que van ser interceptats i acusats com a presumptes autors dels fets.