La Fundació Fauna atura per sorpresa la gestió de les colònies de gats a Girona

La Fundació Fauna, impulsora del Projecte Gat a Girona des del 2007, encarregada de gestionar les colònies de gats de carrer amb una metodologia coneguda com a CER (captura, esterilització i retorn) per controlar-ne la població, ha decidit aturar unilateralment el projecte a la ciutat al·legant que fa mesos que l'Ajuntament de Girona no els paga.

El Projecte Gat compta amb voluntaris cuidadors i alimentadors que actuen sota el paraigua de la Fundació Fauna. L'Ajuntament, a través d'un contracte, aporta finançament al projecte cada mes. En un correu electrònic de la Fundació Fauna, que dirigeix David Serramitjana, enviat als cuidadors i cuidadores l'1 d'agost -i al qual ha tingut accés Diari de Girona- Serramitjana els informa que, «per motius de falta de pagament per part de l'Ajuntament durant mesos, ens hem vist a obligats a parar la gestió del Projecte Gat de Girona a partir d'avui mateix». «Per tant -afegeix- queden aturades totes les esterilitzacions que algú encara pugui tenir pendents» i recorda que «per qualsevol consulta o problema relacionat amb les colònies de gats de Girona» s'han de dirigir a l'Àrea de Sostenibilitat de l'Ajuntament.

A l'inici del mail, Serramitjana agraeix «a tots la feina que durant aquests temps hem realitzat de forma conjunta pel bé dels gats de les colònies» de la ciutat i «sense l'esforç de tots no hagués estat possible la bona feina que s'ha realitzat durant aquests 12 anys».



L'Ajuntament, content amb la gestió

Des de l'Ajuntament diuen, en primer lloc, que estan molt «contents» amb la feina feta per la fundació i els voluntaris. Amb tot, el consistori creu que s'haurien de millorar aspectes com «incrementar el nombre d'esterilitzacions». «No com a crítica -puntualitzen- sinó perquè cal anar a més i, si ens hem d'implicar més, ho farem», expliquen.

En segon lloc, l'Ajuntament recorda que fins ara la relació amb la fundació s'ha formalitzat a través d'un conveni però que la nova llei de contractes obliga a fer un nou concurs, com ha passat en altres casos. «Estem contents amb la fundació i els voluntaris però ha de seguir a través d'un concurs», indiquen fonts municipals.

Sobre els endarreriments dels pagaments, l'Ajuntament admet que els deuen quatre mesos, uns 4.000 euros. Un retard «administratiu» que justifiquen perquè, com que s'ha de fer concurs, Intervenció apreta i no autoritza alguns pagaments. Amb tot, com que són feines realitzades, des de l'Àrea de Sostenibilitat apunten que s'acabaran pagant. «Els hem dit que pagaríem perquè són feines fetes», afirmen. Si no s'autoritza la partida, per exemple, acabaria passant pel ple amb una autorització per evitar un «enriquiment il·lícit» de l'Ajuntament. Per tant, «que no tinguin cap dubte perquè cobraran», insisteixen.

La idea del concurs, que el consistori considera positiu per a la ciutat, a més d'obligatori, on tothom s'hi pot presentar, podria ser un dels motius pels quals la Fundació, aprofitant els endarreriments, hagi decidit aturar la gestió unilateralment. «Volia negociar si s'havia de treure a concurs o no», expliquen fonts del consistori. A més, alguns dels voluntaris i altres entitats haurien mostrat interès a presentar-se, cosa que podria no haver agradat a Serramitjana, apunten les fonts. En tot cas, l'Ajuntament insisteix en el missatge que fins ara han estat «molt contents» amb la gestió i «tenen raó» amb la manca de pagaments, i tornen a recordar que «segur que cobraran». El concurs està actualment en tramitació i ja s'han fet els plecs. La intenció és que després de l'estiu pugui sortir a licitació.

Sobre què passarà ara, un cop la Fundació Fauna ha decidit aturar la gestió, des del consistori expliquen que els voluntaris, dirigits fins ara per Serramitjana, de moment es vehicularan a través de l'Ajuntament, com en els casos de captures per fer esterilitzacions.

Diari de Girona s'ha posat en contacte amb la Fundació Fauna però ha declinat fer cap declaració. Amb tot, la Fundació i l'Ajuntament diuen que estan en contacte per resoldre la qüestió.