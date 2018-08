Girona encarrega un estudi davant el final de la concessió del transport urbà

El 24 de desembre de 2018 finalitzarà la concessió del servei de transport públic urbà a Girona després de 30 anys de servei. L'Ajuntament ja ha encarregat un estudi que determinarà la viabilitat de continuar amb l'actual societat, TMG, ara cent per cent pública, o si cal buscar alternatives.

En el ple del passat 31 de juliol, al torn de precs i preguntes, el regidor d'ERC-MES Miquel Poch va preguntar sobre diverses qüestions relacionades amb la mobilitat. Una d'elles feia referència a l'adjudicació a l'associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU) del «servei de redacció de la memòria d'establiment del servei de transport col·lectiu de la ciutat de Girona».

En la seva resposta, el regidor d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, va explicar que l'AMTU havia resultat guanyadora del concurs per realitzar un estudi davant la fi de la concessió del transport públic urbà a Girona. L'objectiu és conèixer la viabilitat de mantenir l'actual servei amb TMG o saber si cal trobar alternatives, per exemple amb un model de gestió privada. «Hem volgut que una entitat reconeguda ens analitzi i faci un estudi per veure la viabilitat i si és convenient continuar amb TMG» o bé saber «si hem de buscar alternatives», va explicar. «L'estudi ens ho ha de determinar», va afegir Alcalà.

Transports Municipals del Gironès (TMG) és una societat mercantil de forma anònima amb participació majoritària de l'Ajuntament de Girona. Es va constituir i iniciar operacions el 24 de desembre de 1988 i, segons els seus estatuts -els darrers aprovats el 2012-, establia la duració de la Societat en 30 anys. En el passat havia tingut diferents socis amb participació també privada però actualment és «100% pública», va recordar el regidor de Mobilitat.

Els òrgans de la societat estan formats per la Junta General (que és el ple de l'Ajuntament), el consell d'Administració (cinc membres de l'equip de govern) i un gerent (un enginyer del consistori).

Amb la concessió finalitzant aquest 2018, l'estudi haurà de determinar la viabilitat de mantenir TMG com ara o si calen alternatives. En tot cas, la decisió es pot allargar més enllà d'aquest any i, en aquest cas, TMG seguiria presentant el servei com fins ara.