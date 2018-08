Els infants dels casals de Salt aprenen a tenir cura dels seus animals

Els infants que participen en els Casals Municipals de Salt (el Casal de Lleure i el Casal Esportiu) van rebre dijous la visita de l'Alai i el seu entrenador, en Miquel. Ho van fer dins el projecte «En Xipi a l'Escola», que busca fer comprendre als nens les necessitats dels animals i fer-los responsables de tenir-ne cura. Segons va informar l'Ajuntament, més de 60 nens i nenes dels casals municipals d'estiu van aprendre els bons hàbits que s'han de tenir amb un gos, tant a casa com al carrer. Els tallers es faran el proper curs a les escoles de Salt per conscienciar els infants de la responsabilitat de tenir un animal i com cal tenir-ne cura.

Aquesta iniciativa ja s'ha dut a terme també en altres anys en localitats com Girona, en el marc de la campanya d'una sensibilització impulsada pel Col·legi de Veterinaris de Girona i el Consell de Veterinaris de Catalunya.