A licitació els llums «grocs» de Nadal

L'Ajuntament de Girona va treure a licitació el passat 20 de juliol el contracte, en règim de lloguer, per a la instal·lació, manteniment i desmuntatge dels llums de Nadal d'aquest any amb un pressupost de 266.563 euros (IVA inclòs). El termini per presentar les ofertes va acabar aquest passat 3 d'agost i el primer dia d'obertura dels sobres serà dilluns vinent.

La il·luminació nadalenca de Girona tindrà, enguany, una particularitat. Com ja va informar Diari de Girona, l'Ajuntament vol engroguir els carrers i places per les festes de Nadal i per Reis.

El plec de condicions tècniques que haurà de seguir l'empresa que guanyi el concurs inclou un apartat on deixa clar que hi haurà un color «principal»: el groc. Segons el document, es vol reforçar «la intenció de caracteritzar el color global dels espais, definint els colors preferents que es tindran en compte com a criteri d'homogeneïtat». Cada barri de Girona tindrà un percentatge de groc que l'adjudicatària haurà de complir.

Els colors s'han classificat en diferents tipologies. El «Groc Girona», com a color principal, i «Colors Girona», on hi haurà colors secundaris. Al Barri Vell, per exemple, el groc i les seves diferents tonalitats haurà de ser del 90%, al carrer del Carme serà del 80%, al Mercadal del 70% i a l'Eixample, el 60%. En altres barris el percentatge serà del 40%.