Milloraran el paviment de carrers de nou barris de Girona

L'Ajuntament de Girona millorarà el paviment de carrers de nou barris de la ciutat.

Les obres es licitaran properament per 370.691,64 euros (IVA exclòs) i es portaran a terme durant el primer semestre del 2019.

El Pla d'Asfalts 2018 inclou reparacions i reconstrucció del ferm en diverses vies del municipi i la continuació de l'eliminació dels reductors de velocitat

Els barris on es portaran a terme els treballs d'arranjament de la calçada són Palau, Sant Narcís, Montjuïc, Mercadal, Germans Sàbat, Fontajau, Pedret, Pont Major i l'Eixample.

Concretament, s'actuarà entre els números 15 i 45 del carrer del Mas Jardí; a tot el carrer de Santiago Rusiñol; entre els números 27 i 35 del carrer de la Torre de Sant Joan; a tot el passeig de Canalejas; a tot el carrer d'Àngela Bivern; al tram entre la plaça de la Vila de Perpinyà i el carrer d'Antoni Varés i Martinell de l'avinguda de Josep Tarradellas; a tot el carrer de Pedret; al carrer del Cor de Maria, on es repararan els dos passos de vianants que hi ha, i als carrers de Sant Joan Bosco, d'Antònia Adroher, de Francesc Artau i de Narcís Monturiol, on es faran reparacions puntuals. A més, està previst que es treguin bandes reductores més de diversos carrers de la ciutat.



Millora del ferm

En la majoria dels casos, la rehabilitació que es portarà a terme consisteix en l'eliminació parcial i la reposició del ferm existent i el pintat posterior de les marques viàries en els trams afectats per obres i reparacions, segons informa l'ajuntament.

"Aquestes són per a nosaltres unes actuacions clau per a la millora dels barris i per al dia a dia dels veïns i veïnes de la ciutat i, per això, hi destinem cada any més recursos", ha explicat el tinent d'alcaldia i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Joan Alcalà.