Els entrenaments de la Cursa de la Dona fan parada a Platja d'Aro

La cinquena edició de la Cursa de la Dona ja escalfa motors. Des del mes d'agost, centenars de persones es reuneixen cada dimecres al Pavelló de Fontajau per preparar-se per la marxa del 7 d'octubre amb els Entrenaments Mediolanum de la Cursa de la Dona. Aquesta setmana però, els entrenaments es traslladen el dijous a Platja d'Aro per apropar la cursa a més dones de la comarca. La sessió començarà a les 19:45h i es dividirà en diferents grups en funció del nivell de les assistents. A més, cada un dels equips estarà supervisat per 3 o 4 trainers. El punt de trobada és el passeig marítim de Platja d'Aro, al seu pas per l'avinguda Costa Brava.

En els entrenaments hi ha lloc per aquelles dones que volen iniciar-se en el món del running i les que inclús no fan esport. Gràcies als Entrenaments Mediolanum, aquestes participants poden preparar-se pel gran dia realitzant caminades controlades a un ritme alt a través dels trainers de la Cursa de la Dona.

També hi ha sessions d'entrenament per aquelles dones que estan una mica més en forma. La proposta per a elles per preparar-se pel gran dia és realitzar combinacions de caminar i córrer. I si una ja està en forma i el que vol és millor, l'entrenament ideal és aquell centrat en tècniques de preparació i en millorar el ritme per quilòmetre a través dels consells dels runners més experimentats.

Organitzada per Esports Parra amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, la Cursa de la Dona tornarà a pintar els carrers de Girona el pròxim 7 d'octubre.