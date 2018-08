La Fundació Fauna reitera que atura el Projecte Gat per motius econòmics

La Fundació Fauna, que gestiona el Projecte Gat a Girona, va justificar ahir la decisió de suspendre el servei reiterant que el consistori no els paga. L'Ajuntament, com va informar diumenge Diari de Girona, va admetre que els devia quatre mesos, uns 4.000 euros, per problemes «administratius» relacionats amb el concurs públic del servei que es farà després de l'estiu però va assegurar que cobrarien.

La Fundació va comunicar la decisió als cuidadors l'1 d'agost i a l'Ajuntament el dia 3 en una instància recordant que el servei suposa «80 captures de gats, esterilitzar-los (via veterinaris) col·laboradors i retornar-los a les colònies». El preu és «d'11.580 euros per a 80 captures» que s'han de fer en un any. Fins al 31 de juliol n'havien fet 56 (un 70%). Segons la Fundació, el consistori els deu 8.106 euros: 3.860 de factures emeses i pendents del març al juny (els paguen un fix de 965 euros al mes) i 4.246 de la factura de juliol més les feines fetes que encara han de facturar. La Fundació al·lega que tenen «recursos limitats» i els impagaments els han provocat «un daltabaix econòmic» que no poden assumir. Per això, han aturat la gestió, tot i tenir conveni amb Girona. Sobre el concurs, el responsable de la Fundació, David Serramitjana, diu que fa un any i mig que se'n parla «i fins ara hem treballat sense problema». «La idea era que quan arribés el moment ens hi presentaríem i podríem oferir l'experiència d'haver engegat i gestionat el projecte Gat» però «com que no es paga la feina ens hem vist obligats a aturar-la». Afegeix que potser no es presentaran al concurs perquè hi ha «una sèrie de requisits», com «un nou sistema de control» per «part d'un servei veterinari» que «duplica la feina de coordinació i esterilitzacions pagant el mateix que es paga ara, preu que per cert fa quatre anys que no s'ha augmentat».