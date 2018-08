El jutge Pedraz proposa jutjar el fundador de Gowex per l'estafa del «wifi» gratuït

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha proposat jutjar al fundador de l'empresa de xarxes wifi Gowex, Jenaro García, per presumpta estafa i falsedat comptable, així com per delictes relatius al mercat i els consumidors i d'ús d'informació rellevant. En la interlocutòria, el jutge estén la seva decisió a la dona de García i consellera de Gowex, Florencia Maté signant dels comptes dels exercicis 2009-2012, i al secretari del consell d'administració, Francisco Manuel Martínez. També a dues persones, a les que García hauria atorgat el càrrec d'apoderats d'algunes de les societats vinculades a la companyia «per mantenir l'estatus fraudulent del negoci», i planteja que les mercantils Let's Gowex, Gowex Wireless SLU, Eco Energy 1y3 i Biotelgy VC SA, hagin de respondre civilment pels presumptes delictes en ser els seus accionistes majoritaris. La companyia proveïa serveis a ciutat com Girona (on el cas no va tenir incidència i des del 2014 el consistori va gestionar el servei), Madrid i a 63 més com Nova York, París, Dublín o Dubai. Durant la instrucció, iniciada el 2014, García va reconèixer haver falsejat els comptes de l'última dècada i simulat facturacions amb empreses creades per a això, gestionades amb testaferros des del 2004. El magistrat detalla que 5 anys després que Gowex es creés, el projecte «comença a no ser rendible i necessita finançament per mantenir el creixement del negoci» i els llocs de treball, fet que va motivar el salt a la borsa el 2010. Amb tot, «els comptes no responien a la realitat», el que no va impedir la captació de nous inversors atrets per presumptes facturacions que, segons els resultats publicats llavors, arribarien als 182.600.000 d'euros, uns recursos propis de 94.400.000 i un nivell de caixa de 54.800.000 el 2013.

El 2014, l'anàlisi d'una empresa nord-americana advertia la falsedat dels comptes de Gowex, en les quals «més del 90% dels ingressos declarats no existeixen» i els reals «són inferiors als 10 milions anuals». El 10% restant serien ingressos procedents de la tecnologia, deia l'informe, que reduïa a 5.530 la xarxa de punts d'enllaç wifi enfront dels 100.000 declarats pel fundador. Tot i els intents per mantenir la confiança dels mercats, el juliol de 2014 el fundador admetia a la CNMV «que els comptes de la societat d'almenys, els últims 4 anys no reflecteixen la seva imatge fidel». Just després, entraven en concurs de creditors.

Llavors, relata el magistrat, l'exdirectora de Màrqueting -a la qual entén com a partícip a títol lucratiu- hauria intentat accelerar el pagament d'impostos per accions de Gowex, que després va cedir a la societat belga Eco Energy 3, i que després va vendre per fer front a les obligacions fiscals. La resolució dona deu dies a la Fiscalia Anticorrupció, Advocacia de l'Estat i a les acusacions personades per a sol·licitar l'obertura de judici oral o el sobreseïment.