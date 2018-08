Les noves àrees blaves i verdes de Salt entren en servei sense plena ocupació

L'entrada en vigor de les noves àrees blaves i verdes de Salt van entrar en funcionament ahir després que es deixés una setmana de marge per acabar de pintar les zones que faltaven, comprovar els parquímetres i gestionar una qüestió informàtica per part de Giropark, l'empresa que gestiona el sistema d'aparcaments públics del municipi. L'activació de les noves mesures s'havien programat per al 6 d'agost però el regidor de Mobilitat, Toni Vidal, va assegurar que el sistema no estava «al cent per cent» i que es necessitaven uns dies més per completar tot el dispositiu. Fonts municipals van confirmar ahir que les noves places blaves i verdes ja s'havien començat a posar en marxa de forma oficial, despertant opinions diverses entre els vilatans.

L'Ajuntament va publicar a la seva pàgina web que a partir de l'1 d'agost,«els vigilants desprecintaran les màquines i informaran els usuaris, sense posar sancions, de la posada en marxa del nou estacionament per pagament». El període informatiu i de no penalització havia de finalitzar el dia 6 d'agost però encara faltaven detalls per acabar d'enllestir el projecte, com ara pintar algunes zones i confirmar que el sistema informàtic funcionés correctament.

Després d'una setmana de prova, ahir es van activar oficialment. Les noves àrees blaves se situen a l'Espai Gironès, a la Factoria Coma Cros i a la zona de l'Escola Bressol El Carrilet. En concret, els tres sectors verds són: Sector Centre/Barri Vell/ Barri dels Escriptors; Sector del Veïnat/Pau Casals/plaça Catalunya; Sector de la Massana/Hospital.



La veu dels veïns

Els residents de les zones properes a les noves places d'aparcament mantenen diferents postures al respecte. Els requisits per gaudir de la tarifa reduïda de les zones verdes són que el conductor i el vehicle estiguin empadronats a Salt i paguin els impostos respectius. La Carmeta Carreras, veïna del carrer Garbí de Salt, considera que és una iniciativa correcta sobretot per als que no tenen una plaça d'aparcament pròpia. El seu cotxe, empadronat a Salt, l'aparca sempre a la plaça que tenen a baix de casa, el problema és el cotxe del seu marit, Santi Marquès, que treballa a Sant Feliu de Guíxols on té l'empadronament del vehicle. «Trobo que en comptes que la condició sigui persona i cotxe empadronats, hauria d'haver-hi la lletra 'o' al mig i que fos una condició o l'altra», sosté Carreras. La família pot optar per treure el cotxe empadronat al carrer i aparcar-hi la furgoneta, però aquesta última és la que més es mou i la que és més pràctic que aparqui a fora; ara, amb tiquet. Marquès explica que abans l'aparcament del seu carrer era quinzenal, és a dir, s'aparcava quinze dies a un costat i quinze dies a l'altre per qüestions d'espai. En aplicar la zona verda, l'Ajuntament ha escollit de forma permanent el lateral on poden haver-hi més places.

Raül Fajardo li succeeix una situació similar, ja que té una plaça de pàrquing on guarda el seu cotxe personal però durant la setmana utilitza el cotxe que li ofereix l'empresa, Ascensors Girona, que, al seu torn, pertany a la multinacional Orona, que lloga cotxes a la companyia LeasePlan amb seu fiscal a Madrid. «La implantació de les àrees verdes per mi és perjudicial perquè tinc una furgoneta de renting que, com que no està al meu nom i no està empadronada a Salt, no em permet gaudir de la tarifa verda». Fajardo demana a l'Ajuntament alguna via per facilitar l'aparcament en aquesta mena de circumstàncies que no depenen del treballador.

Aniol Casadevall, tècnic de cultura que també viu al mateix carrer, confessa que vivint a la zona propera a la Factoria Coma Cros, durant el dia era molt difícil aparcar, per tant, «que els residents tinguem uns espais preferencials em sembla fantàstic». El carrer Garbí així com d'altres que ahir van estrenar pintades verdes presentaven una buidor que evidenciava canvis a la localitat.

L'objectiu de les àrees verdes consisteix a facilitar l'aparcament als residents del municipi que poden aparcar a canvi d'una tarifa molt reduïda dins el seu sector com a possible solució a l'alta concentració de vehicles en determinats punts del poble, com ara equipaments i serveis culturals, sanitaris, esportius, etc.