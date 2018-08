Quedeu advertits

Fa pocs dies m'explicaven uns bons amics que a Girona es va organitzar, fa un parell d'anys ja, una mena de lliga, de societat secreta, que té com a finalitat l'intercanvi de telèfons de dones amb qui és fàcil aconseguir sexe. La majoria dels membres d'aquest grup són homes casats, amb una feina respectada i uns hàbits socials sans.

El perfil de les dones escollides pertany a la més menyspreable consideració. I no ho dic per elles, sinó per ells. Perquè no té a veure amb debilitats relacionals, ni amb el color del cabell o el tipus de feina. Els trofeus només han de reunir dos requeriments essencials: ser dones i haver mantingut relacions sexuals amb un dels membres masculins de l'associació. I un cop aquestes dues condicions han estat cobertes, automàticament el nom i el telèfon de la conquerida passa a ser compartit per la xarxa d'homes, que des d'aquell moment la marquen com a objectiu a abatre. Algunes, sembla, són afegides a una mena de rànquing que les classifica de més a menys segons la dificultat.

Podeu imaginar com han de ser els whatsapps i les converses que aquesta colla de depredadors intercanvien? Podeu percebre la sensació de buidor, de por i de menyspreu que pot sentir qui ha estat víctima d'aquesta tropa? I no es resumeix dient que elles ja saben què fan. No estem parlant d'una vida sexual lliure, ni de relacions obertes, ni de «fer el salt» a ningú. No té res a veure amb això. Més aviat té a veure amb el repugnant propòsit fundacional d'aquesta mena de secta, que neix només per caçar dones, menystenir la seva sexualitat, burlar-se de les seves emocions i demostrar que el mascle dominant té capacitat per sotmetre a la femella de la manera més animal, bruta i vomitiva. És exactament la mateixa actitud que va demostrar la famosa Manada, disposats a fer servir la força animal per acabar tractant les dones com mercaderia transaccionable.

Sabeu el més curiós del cas? Que conec alguns dels carronyaries que formen part d'aquesta mena de manada gironina. Em repugnen. No només no tenen la meva amistat; si puc acabaré amb ells. A poc a poc. Un a un. Com fan amb les seves víctimes. Quedeu advertits.