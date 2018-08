Madrenas nega que la falta d'habitatge a Girona sigui causat pels pisos turístics

Un balcó de la Rambla on hi llueix una pancarta que reclama menys habitatges d´ús turístic al Barri Vell de Girona

L'Ajuntament de Girona no ha detectat cap cas de mobbing immobiliari a veïns del Barri Vell mig any després de crear un registre per combatre situacions d'aquest tipus. Sí que s'han rebut sis peticions demanant la intermediació del consistori. Però totes fan referència a un mateix bloc de l'Eixample, on els inquilins critiquen que el propietari no els vol renovar els lloguers perquè té intenció de reformar l'edifici.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, assegura que és "radicalment incert" atribuir la manca d'habitatge que pateix la ciutat només a l'increment de pisos turístics. I dir també que, arran d'això, s'estiguin "expulsant" els veïns del Barri Vell. "Em nego a acceptar aquesta premissa i a actuar a cop d'intuïció", subratlla Madrenas, recordant que l'Ajuntament treballa per tenir enllestit el Pacte Local per l'Habitatge el primer trimestre del 2019.

A principis d'any, l'Ajuntament va crear un registre de tots aquells gironins que fa més d'una dècada que viuen al Barri Vell. Amb això, el consistori volia actuar en cas que hi hagués veïns que rebessin pressions per marxar dels seus pisos. Sobretot, perquè els seus propietaris volguessin reconvertir-los en apartaments turístics.

Cada vegada que li arribés un cas de possible mobbing immobiliari, l'Ajuntament es va comprometre a intercedir per posar-hi fre. Per exemple, davant situacions en què els llogaters veiessin com, de la nit al dia, se'ls apujava el preu de manera desorbitada (amb intenció que abandonessin el pis). "Ja vam dir que si algú patia aquest assetjament indigne, des de l'Oficina d'Habitatge actuaríem per evitar-ho", recorda l'alcaldessa.

Ara, ja ha passat més de mig any d'ençà que es va posar en marxa el registre. I de moment, com ha explicat Madrenas, no hi ha hagut cap veí del Barri Vell que hagi demanat ajuda a l'Ajuntament. L'alcaldessa també puntualitza que això no és per desconeixement, perquè sap "del cert" que aquells qui viuen al barri saben que existeix aquest registre (perquè dos mesos després d'implementar-lo, i de no rebre cap petició, es van enviar díptics explicatius als veïns).

El consistori, però, sí que ha rebut sis demandes alertant-lo d'un possible cas d'assetjament immobiliari. Són totes de veïns d'un mateix edifici, situat a l'Eixample, que el propietari té intenció de reformar. "Ja hi estem actuant; però en tot cas, l'obra no és per destinar el bloc a habitatges d'ús turístic ni tampoc estem parlant de llogaters antics", ha puntualitzat l'alcaldessa.

"No actuaré a cop d'intuïció"

Marta Madrenas admet que a Girona hi ha una problemàtica amb l'habitatge, en part derivada del "dèficit vergonyós en inversió" que, durant anys, han fet els diferents governs municipals. Però l'alcaldessa també nega que tot vingui derivat dels habitatges d'ús turístic, ja que aquest "és un debat que s'ha importat d'altres ciutats".

"Em nego a acceptar aquesta premissa perquè és radicalment incerta", sosté Madrenas. L'alcaldessa, a més, sosté que a l'hora de buscar solucions al "repte" de l'habitatge no actuarà "a cop d'intuïció", sinó amb dades a la mà. Per això, davant les crítiques de l'associació 'Més barri, menys pisos turístics', que sosté que els pisos turístics expulsen els veïns del Barri Vell, Madrenas treu xifres i reitera que, de fet, durant aquest darrer any, ha pujat el número d'empadronats al barri.

L'alcaldessa també recorda que els més de 500 pisos turístics que hi ha registrats a la ciutat representen poc més d'un 1% del parc total d'habitatge que té Girona (50.000). I explica que, en part, els habitatges d'ús turístic han crescut "perquè alguns propietaris han optat per donar-se d'alta al registre" després que se sentís parlar d'una possible moratòria.

"Per tant, allò que és cert és que hi ha un dèficit d'habitatge a Girona, i que aquest serà el principal repte per als propers anys", afirma Madrenas. "I una de les causes, però que de bon tros no és la més important, és que ara hi ha més pisos que es dediquen al turisme", hi afegeix. "Però també n'hi ha moltes d'altres, que afecten molt més a aquesta problemàtica de manca d'habitatge", subratlla.

Per això, Madrenas recorda que l'Ajuntament està treballant en la redacció d'un Pacte Local per a l'Habitatge a la ciutat, que s'allargarà fins al 2029. La intenció del consistori és que aquest document s'enllesteixi el primer trimestre de l'any que ve.