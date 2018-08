Música a la fresca als Jardins de la Muralla cada dijous d'agost i de setembre

L'Associació de Veïns de les Pedreres Fora Muralla de Girona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat, organitzen la iniciativa «Music-Cant. Capvespres musicals a la fresca dels Jardins de la Muralla» durant tots els dijous que queden d'agost i els del mes de setembre. En total, el programa compta amb set actuacions d'estils musicals diversos que es podran gaudir a la fresca gratuïtament.

La primera vetllada tindrà lloc aquest dijous al vespre als Jardins Fora Muralla amb el cantant i guitarrista Andrés Redondo com a protagonista, entonant versions de pop-rock per a tots els públics. El proper dijous actuarà The Moon Duo oferint una sessió de jazz i soul. La següent cita està reservada per a Javi Telo, expert en rumba catalana. El primer dijous de setembre serà el torn de la cantautora Lua Català, seguida per La Taverna del Xatrac amb música tradicional de taverna, tal com indica la nomenclatura del grup. El penúltim espectacle el realitzarà The Black Music Big Band, de música negra i, per acabar, l'últim dia amb Benet Nogué Serra al piano.