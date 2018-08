Sarrià de Ter investiga des de diumenge la caiguda de les pàgines web de l'Ajuntament

Fonts municipals asseguren que des de diumenge les pàgines web de l'Ajuntament de Sarrià de Ter (Esports, Ràdio i el mateix portal del consistori) resten temporalment fora de servei per problemes en el servidor. El regidor d'Esports, Participació, Transparència i Tecnologies de la Informació, Josep Maria Santiago, explica que quan es va assabentar de l'error al web el diumenge a la tarda de seguida va avisar l'informàtic de l'Ajuntament per intentar solucionar el problema. En un primer moment va semblar que tornava a funcionar, però després la pàgina va tornar. El regidor apunta que fa tres anys i mig que es va implementar l'actual format de les pàgines web que mai s'havien penjat fins al moment. «Tant l'informàtic del nostre Ajuntament com l'empresa Disgrafic ITec, responsable del disseny web, estan investigant les causes de l'incident», afirma Santiago, assegurant que l'empresa creu que el problema no rau en el codi de la pàgina. Es preveu que en els pròxims dies es resolgui l'error mentre s'espera l'arribada de la Festa Major.