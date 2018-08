Topless a les piscines municipals de Girona: tolerat per prendre el sol però no per banyar-se

És obligatori l'ús del banyador o biquini». Així ho especificava el 2014 el reglament de les piscines d'estiu de la Devesa de Girona. 9 de juliol de 2018. El ple de l'Ajuntament aprova el nou reglament i el text es manté. «És obligatori l'ús del banyador o biquini». En cap cas es prohibeix i tot queda a la interpretació. Per comparar-ho, a Tarragona la norma diu que «és obligatori l'ús de banyador o biquini de dues peces i, per tant, el topless està prohibit a les piscines municipals». A Girona, banyador i biquini, a seques, sense especificar ni prohibir, però alguns treballadors ho segueixen prohibint.

L'equip de govern de CiU a Girona no parla de prohibir. Assegura que els treballadors només «recomanen» a les dones tapar-se quan es vagin a banyar però, per prendre el sol, «no hi ha cap problema» a fer topless, puntualitzen.

El cas va saltar al darrer ple del 31 de juliol (el següent a l'aprovació del reglament), ara en període d'al·legacions. Al torn de precs i preguntes, la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, comentava que «ens han advertit que a diverses dones se'ls ha prohibit realitzar...». S'atura. «Dic dones perquè només se'ls hi ha fet a les dones». I segueix: «... que se'ls ha prohibit practicar el topless a la piscina municipal». «Ens ha sorprès perquè, precisament, no fa gaire va passar per ple el reglament i en cap lloc prohibia aquesta pràctica» i, afegia Pèlach, «ens sorprèn que les ordres que es donen als treballadors responsables de temes de seguretat a la piscina siguin els que facin aquestes advertències a les dones».

Perquè als homes, recorda, «no els diuen res». Riures a la sala. «No, és que és així, pot fer riure, però la realitat és aquesta, que els homes resulta que poden ensenyar tot el torç i en canvi les dones no». Pèlach, doncs, demanava al govern que els ho «aclarissin» perquè, tot i entendre que el nou reglament no ho prohibeix, «si vostès ho interpreten en aquest sentit, ens agradaria saber-ho per fer les al·legacions pertinents». «No té cap sentit ara mateix prohibir aquesta pràctica només a les dones a les piscines», va insistir.



«La normativa no ho marca»

La resposta del govern la donava el regidor d'Esports i Educació, Josep Pujols. «En un principi la normativa no ho marca». «L'únic que fan els que estan allà, els vigilants o les persones que estan a la piscina, és recomanar que, si elles volen fer topless per prendre el sol, no hi ha cap problema» però «que quan vagin a banyar-se, si es poden posar la part de dalt, millor». «Però ens el hi prohibeixen pas, és una recomanació. Normal», afegia mentre es tornaven a sentir riures. «Jo ho veig normal», insistia tancant la resposta: «els hi recomanen, no els hi prohibeixen ni els obliguen, però a mi m'han dit que la normativa no ho marca».

Així, la CUP ara ha presentat al·legacions al reglament. Una d'elles per «garantir el dret de les dones a fer topless a les piscines».



El síndic veu discriminació

El síndic de greuges creu que prohibir fer topless a les piscines discrimina les dones i limita la llibertat d'expressió. Així ho va concloure en un informe després d'analitzar diferents normes de municipis arran de la queixa de la plataforma «Mugrons lliures» sorgida a l'Ametlla del Vallès. El Síndic recordava, per exemple, que no hi ha cap piscina que límiti l'ús del banyador tipus eslip o tanga per als homes però regulen la indumentària femenina i demanava incloure la perspectiva de gènere. Girona i Tarragona són les úniques capitals que no segueixen la recomanació.

D'altra banda, la CUP ha presentat 27 al·legacions al nou reglament. A més del topless, demanen ampliar els horaris de la piscina de la Devesa al setembre; prohibir prendre begudes alcohòliques i fumar als recintes; permetre anar vestides les persones que només acompanyin menors i no tinguin previst banyar-se; garantir el dret a la llibertat d'expressió i de protesta del personal i les persones usuàries i també crear un apartat on es detallin les diferents figures professionals del servei de piscines i les seves funcions, per preveure la seva incorporació progressiva a la plantilla municipal.