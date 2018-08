La CUP: «Busca protegir l'especulació immobiliària»

El grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Girona va reaccionar ahir a les declaracions de l'alcaldessa, Marta Madrenas, sobre la problemàtica dels pisos turístics a la ciutat. En diferents comentaris a la xarxa social Twitter, el regidor cupaire Lluc Salellas es va referir al sistema per denunciar el mobbing immobiliari.

L'Ajuntament afirma que no ha detectat mig any després de crear un registre per combatre situacions d'aquest tipus, excepte sis peticions d'ajuda, però totes es refereixen a un bloc de l'Eixample que el propietari vol reformar.

La «trampa», assegurava ahir el regidor de la CUP, és que «només pots denunciar al registre de mobbing immobiliari al Barri Vell si fa 10 anys que estàs de lloguer al mateix pis» quan «tots sabem que els contractes són de 3 anys», afegia. En un altre comentari, Salellas insistia que, «si al registre hi pogués accedir qualsevol persona que està de lloguer al barri, les dades que demana Madrenas i que, de fet, ja té d'un estudi anterior, serien unes altres, però busca protegir l'especulació immobiliària».

La portaveu de la CUP al consistori, Laia Pèlach, coincidia. «El problema és que no hi poden anar a viure noves famílies, o les que ho han fet se'n veuen expulsades per l'augment dels preus del lloguer. Són els desnonaments silenciosos», sentenciava Pèlach.