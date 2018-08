La reunió entre l'Ajuntament de Sarrià de Ter i Medi Ambient pel cas Hinojosa serà el proper 27 d'agost

La paperera del Grup Hinojosa es va instal·lar a Sarrià de Ter fa aproximadament dos anys. Des dels inicis, l'empresa ha anat rebent constants queixes per part dels veïns a causa de la pudor i els sorolls que emet la fàbrica, sobretot durant les nits d'estiu. Durant el juliol i des de l'inici d'agost, s'han anat realitzant trobades entre els agents implicats per fer un seguiment de la problemàtica. Per part de l'Ajuntament, s'ha demanat més suport a diversos departaments de la Generalitat. El proper pas és una reunió amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la secció de Medi Ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat programada per al 27 d'agost. Paral·lelament, com a mesura acústica, el dimarts passat es va instal·lar un sonòmetre a la fàbrica per avaluar els seus nivells de sonoritat al llarg d'un mes.

L'Ajuntament de Sarrià té l'objectiu de reunir-se amb els alts càrrecs de diversos departaments de la Generalitat amb la voluntat de «poder comptar amb més eines per solucionar el problema de les molèsties de la fàbrica Hinojosa», afirma el regidor de Medi Ambient, Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Josep Maria Viladomat. En aquest sentit, el consistori ha demanat cita amb els departaments d'Empresa, Indústria i Energia, amb qui van establir un primer contacte fa uns cinc mesos, Empresa i Coneixement i Territori i Sostenibilitat. Després de realitzar aquest reclam a través de diferents vies, estan a l'espera de rebre resposta per fer les respectives trobades, excepte en el cas la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, encapçalada per Mercè Rius, de Medi Ambient, amb qui s'ha programat una reunió el proper dilluns 27 d'agost a la seu de la Generalitat a Girona. Viladomat sosté que «tenim una sèrie d'objectius generals que volem demanar a Medi Ambient que encara hem d'acabar de consensuar amb l'equip de govern», així com les mesures que es volen prendre a partir d'ara. El regidor assegura que durant els propers mesos seguiran reunint-se amb l'empresa i amb el sindicat de treballadors USOC si aquests ho desitgen, sense tenir encara cap data prevista sobre la taula.



Mesures en peu

L'ordenança d'olors proposada per l'Ajuntament es va publicar el 7 d'agost al Butlletí Oficial de la Província (BOP), deixant un mes de marge perquè es puguin presentar al·legacions. Pel que fa al soroll, el sonòmetre que s'ha instal·lat a la fàbrica i que ha d'avaluar els nivells acústics durant un mes és una tècnica nova, ja que fins ara només s'havien realitzat estudis d'entre quatre i cinc dies.

Per altra banda, l'Ajuntament va fer pública una enquesta amb l'objectiu de saber el grau de molèsties que pateixen i quines són les zones més afectades. El formulari es podrà entregar en paper o bé telemàticament a través de la pàgina web del consistori fins al 15 de setembre.