Les àrees blaves i verdes de Salt reben crítiques després de la seva implantació

La iniciativa de l'Ajuntament de Salt d'incorporar noves àrees blaves i verdes a la vila va entrar en funcionament de forma plena aquest dilluns, després d'allargar el període de prova una setmana per acabar d'enllestir tots els preparatius i comprovar que la pàgina web per realitzar els abonaments funcionés correctament. No hi ha una opinió uniforme al voltant dels beneficis d'aquesta nova aplicació, ja que hi ha residents amb cotxes no empadronats al municipi que es veuen inhabilitats per poder gaudir dels beneficis de la zona verda del seu sector. Un altre dels actors que no està d'acord amb la mesura és el partit de Convergència i Unió (CiU), fent públic el seu inconformisme a través del butlletí Fem Salt.

Des de principis d'agost, els vigilants de les zones d'aparcament van iniciar una tasca informativa per avisar tots els veïns i veïnes del canvi de color d'algunes àrees. Segons el regidor de Mobilitat, Toni Vidal, el principal objectiu d'instaurar noves zones verdes a la ciutat és descongestionar els espais que tenen una elevada pressió de vehicles, la majoria dels quals solen ser forans. S'han seleccionat sobretot aquelles zones que estan al costat dels serveis i equipaments centrals del municipi.

Els requisits fonamentals per poder optar a aparcar a la zona verda del respectiu sector, ja que a la resta de sectors l'abonament reduït no tindria vigència, és que tant el conductor com el vehicle han d'estar empadronats al municipi. Arran d'aquests condicionants, existeixen diverses posicions al respecte. Hi ha veïns que estan molt satisfets amb la proposta, pel fet de viure en zones transitades com les que hi ha pels volts de la Factoria Coma Cros on en determinades hores del dia és complicat estacionar-hi. Altres veïns són més escèptics i subratllen alguns dels inconvenients que comporta la iniciativa. Aquest és el cas dels ciutadans que compten amb un vehicle de lloguer per treballar que no està empadronat a la localitat. En aquest cas, els conductors no poden aparcar a les àrees verdes del seu carrer i han de cercar zones blanques d'aparcament que, en ocasions, poden estar força apartades de l'habitatge.



Posició contrària

El grup de Convergència i Unió de Salt va publicar el sis d'agost la sisena edició del butlletí Fem Salt titulada: «Zones blaves i verdes: Ens prenen el pèl i els calés», matisant per mitjà del subtítol que «No hi ha cap estudi que expliqui d'on venen els cotxes que aparquen a Salt». El portaveu del grup municipal i exalcalde del municipi, Jaume Torramadé, es pregunta: «Quins són els vehicles que ocupen els carrers?», afegint que no és possible respondre a la qüestió perquè «no hi ha cap estudi que determini de qui són els cotxes que aparquen a Salt». Torramadé apunta que segurament «la majoria de cotxes de les àrees verdes deuen ser residents del propi carrer, per tant, aquesta mesura no els comporta cap mena de benefici». La formació sustenta que la solució proposada per l'Ajuntament d'instaurar zones d'aparcament exclusives per a residents s'ha aplicat sense avaluar prou la situació. El regidor subratlla que si la majoria de conductors resulten ser de Salt, «els ciutadans paguen 20 euros mensuals d'abonament per no aconseguir cap millora a canvi», ja que els problemes d'aparcament es mantenen.

El portaveu exposa alguns casos concrets, com ara l'aparcament que es podria habilitar a la part posterior de la Factoria Coma Cros: «Aquesta seria una solució més complicada però més efectiva que pintar de verd els carrers de forma aleatòria».

Un altre exemple que anuncia és el cas dels aparcaments al voltant de l'hospital, que haurien de beneficiar els veïns però que, per contra, molts els han tenyit de blau. En el document de CiU s'esmenta que el partit va votar en contra en el marc del ple municipal, refermant la voluntat que es faci una anàlisi objectiva que permeti valorar l'efectivitat de la iniciativa.