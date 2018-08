L'Ajuntament de Girona afirma que compleix tots els pagaments a proveïdors que exigeix la normativa

La tinent d'alcalde d'Hisenda de l'Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, assegura que el consistori compleix amb totes les normatives que estableix la llei de pressupostos, com ara l'informe sobre el període mitjà de pagament als proveïdors, calculat a partir dels 30 dies des de l'inici de la data d'aprovació de les certificacions d'obra, dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o serveis prestats o la data d'entrada de la factura en el registre administratiu. Aquesta reglamentació es va actualitzar el passat desembre de 2017, ja que anteriorment l'inici del termini per realitzar els pagaments començava a partir de la validació dels imports per part de l'administració pública municipal.

Segons l'informe publicat pel Ministeri d'Hisenda a mitjans de juliol amb les dades del mes de maig, l'Ajuntament de Girona hauria sobrepassat el termini del període mitjà de pagament en set dies. Segons el document, 121 del total de 221 ajuntaments de les comarques gironines pagarien amb retard als proveïdors, una observació que segons el Ministeri d'Hisenda no seria real, sinó que seria conseqüència del canvi de metodologia de càlcul que es va dissenyar el desembre passat però que es va començar a aplicar a partir del mes de març. El Ministeri sosté que la metodologia antiga establia que el període mitjà de pagament comptava amb un marge de 30 dies posteriors a l'entrada de la factura al registre o des de la seva aprovació per part de l'administració. La normativa que actualitza la metodologia comença a comptabilitzar els 30 dies naturals per fer els pagaments a partir del moment en què l'empresa emet la factura i la facilita al govern municipal sense esperar que aquest la confirmi.

Segons Hisenda, el canvi de procediment seria el responsable d'accentuar els endarreriments observats durant la primavera. En aquest sentit i d'acord amb la informació facilitada per les comunitats autònomes, si no s'hagués fet la modificació de la regulació, el període mitjà de pagament hauria descendit pel que fa a les dades de març, evidenciant uns 14,47 dies a l'abril i 12,85 dies el maig. Maria Àngels Planas afirma que «som un Ajuntament sanejat que compleix tots els reglaments, circumstància que ens permet realitzar totes les accions que hem pogut fer fins ara i que es plantegen en el marc dels plens municipals». La tinent d'alcalde afirma que dels 30 dies hàbils per realitzar el pagament als proveïdors, en aquests moments l'Ajuntament l'efectua en 28 dies, un marge menor de temps respecte al màxim instaurat per la llei.

Per al conjunt de comunitats autònomes de l'estat, la mitjana de dies per realitzar els pagaments durant l'abril i el maig també va estar una mica per sobre, entre els 35,42 i els 33,70 dies respectivament segons va informar dimarts el Ministeri d'Hisenda.