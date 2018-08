Els humans fa mil·lennis que viatgem amunt i avall com insectes inquiets, però només des de la revolució agrícola podem dir que ho fem amb les nostres coses, més o menys embolicades en un farcell, en una bossa o en un bagul. Dels baguls es va passar a les maletes, molt més portables, amb una ansa que permetia arrossegar-les fins a la parada de la diligència o l'estació de tren més propera.

A dins de les maletes hi posem de tot, les mudes de roba imprescindibles, els estris de neteja personal i tot allò que podem necessitar si fa fred, si ens volem banyar o si ens arriba el dallonses d'anar a un sopar d'etiqueta. Són coses que acaben rebregades i barrejades en un caos irrefrenable i que no utilitzem perquè al final ja no recordem ni que les hi vam posar.

Les maletes són un pes mort com la consciència o aquells records inútils que no ens podem treure del cap. De fet, la majoria de les vegades podríem viatjar amb les mans a les butxaques i no passaria res.

Però nosaltres ens entestem a viatjar amb maletes, perquè són la manera de demostrar a la resta de sedentaris el nostre caràcter transhumant i cosmopolita. Tot i això, el que m'estranya més és que hàgim tardat 10.000 anys a comprendre que les maletes havien de tenir rodes. Actualment a ningú se li acudiria comprar una maleta sense rodes, seria tan antiquat com comprar un telèfon amb marcador de disc, un ventilador amb pedals o un electrodomèstic sense Wi-Fi.

Umberto Eco va dedicar un article a les primeres maletes amb rodes en el seu magnífic llibre Com viatjar amb un salmó i va reservar uns quants paràgrafs a descriure les refinades tortures a les quals s'havia de sotmetre els enginyers que van decidir posar les rodetes en la part estreta d'aquells estris, i és que, malgrat tot, l'evolució no és una ciència exacta i a vegades sorgeixen éssers estranys com les girafes, els óssos formiguers o les maletes en equilibri precari i sense compartiment específic per guardar-hi un salmó.