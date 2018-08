La UGT denuncia el malestar per altes temperatures de l'oficina SEPE a Salt

El sindicat de la Unió General de Treballadors (UGT) de les comarques gironines denuncien a Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya les males condicions climàtiques que viuen els treballadors de l'Oficina de Prestacions del Servicio Públic de Empleo Estatal (SEPE) a Salt. El principal motiu de la queixa és la falta d'aire condicionat de les instal·lacions que aquest estiu han arribat a sobrepassar els trenta graus. Després de reivindicar la situació diverses vegades al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), propietari del local, el sindicat per requeriment dels treballadors va materialitzar la denúncia fa dues setmanes. En aquests moments esperen l'arribada de l'inspector perquè avaluï el cas.

L'Oficina de Prestacions de la SEPE de Salt comparteix espai amb el Servei d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat, propietari de l'establiment. La zona del SOC compta amb un sistema d'aire condicionat que funciona correctament, mentre que la part de les oficines de la SEPE aquest no funciona. Segons fonts de la UGT, «la part del SEPE no té aire condicionat perquè s'ha de canviar una peça del sistema. Per ara el SOC ens ha proposat diverses dates i ens ha proporcionat solucions temporals, però els treballadors i els usuaris que hi van segueixen patint-ne els efectes». Una de les mesures provisionals ha estat la instal·lació de dos ventiladors que han reduït una mica la temperatura però que, per contra, produeixen sorolls i necessiten una finestra oberta, deixant que entri aire calent i exposant les oficines a una menor seguretat.



Tràmits iniciats

«La Llei de prevenció de riscos laborals contempla que la temperatura de la zona de treball s'hauria de trobar entre els 17 i els 27 graus. En dies d'onada de calor, l'oficina oscil·lava entre els 30 i els 32», comenta la UGT. Després de diverses queixes verbals i escrites dirigides al SOC per trobar una solució, el sindicat per requeriment dels treballadors va tramitar una denúncia a Inspecció de Treball fa quinze dies. Ara estan a l'espera que vingui un inspector i analitzi les condicions de l'espai.