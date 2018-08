La carretera de Barcelona, un punt calent en multes

Dels vint carrers de Girona on s'han posat més denúncies en matèria de trànsit al llarg del 2017, la carretera de Barcelona ha estat el punt més calent, amb un total de 3.295 denúncies. Segons la Memòria 2017 de l'Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, durant l'any passat es van tramitar un total de 39.414 expedients, xifra que representa una disminució del 9,80% respecte al 2016. Les tres causes principals de les sancions han estat la conducció utilitzant telefonia mòbil, navegadors, cascos o auriculars, no respectar el llum vermell del semàfor i estacionar en una zona temporalment prohibida.

L'any passat es van procedir 39.414 expedients sancionadors en matèria de trànsit a la ciutat de Girona, segons indica la memòria elaborada pel consistori en matèria de mobilitat, via pública i urbanisme de l'any 2017. De l'Ordenança municipal de circulació (OMC), de la Llei de seguretat viària (LSV) i del Reglament general de circulació (RGC), s'han denunciat 213 tipologies diferents d'infraccions. En comparació amb l'any anterior, el total d'expedients tramitats ha descendit un 9,80%, corresponent al 9,14% de disminució pel que fa a les denúncies formulades pels agents de la Policia Municipal. Malgrat que el nombre d'expedients ha baixat quasi el 10%, la recaptació ho ha fet el 9,67%, donant com a resultat una mitjana superior pel que fa al valor mitjà cobrat per multa si ho comparem amb un any abans.

Del total d'al·legacions i recursos resolts, l'any passat es va rebaixar el 28,51% respecte al 2016. Pel que fa al nombre de carrers de la capital gironina que han estat escenari de sancions, la Memòria publica un recompte de 584 carrers. Posteriorment, l'informe estableix un llistat on hi figuren els vint carrers on s'han posat més denúncies. La medalla d'or se l'endú la carretera de Barcelona amb 3.295 denúncies. La plata és per al carrer Bonastruc de Porta, arribant a acumular-ne 3.043. La medalla de bronze és entregada al carrer de la Creu, amb 2.079. La quarta posició és per a la plaça Catalunya, on l'any passat es van posar 1.889 multes. Pels volts del miler, també s'hi troba el carrer Sant Joan Baptista de La Salle, amb 1.085. Els primers carrers que es troben just per sota dels mil són la plaça Poeta Marquina, la Travessia Carril, el carrer del Carme i el carrer Bernat Boades.



Temàtiques freqüents

De les denúncies per manca d'ús d'elements de seguretat, el principal motiu ha estat la conducció utilitzant telefonia mòbil, navegadors, cascos o auriculars, sumant 741 sancions. La segona causa més important en aquest àmbit ha estat la manca d'ús del cinturó de seguretat o no fer-ho adequadament per part del conductor, amb un total de 207 multes. Per sota hi figura la manca d'ús de cinturó o la indeguda utilització de la mà del passatger amb 131 sancions. A continuació, la tipologia de multa és la falta d'ús o la utilització indeguda del cinturó o bé el dispositiu homologat adequat per part del passatger menor d'edat, amb 53 multes. L'últim cas és la manca de casc protector, amb 39.

En el llistat de denúncies de circulació, el primer ítem que reuneix més sancions es basa en no respectar el llum vermell del semàfor (2.657). Per sota, amb 1.890 multes, hi ha el fet de circular a més velocitat de la permesa. La resta de conceptes de la llista es basen en l'omissió d'alguna indicació simbòlica de trànsit present a la via: senyal de circulació prohibida (661), senyal de sentit obligatori cap a la dreta (627), senyal d'entrada prohibida (208), travessar la línia longitudinal contínua (113), senyal de sentit obligatori recte (107) i senyal de gir a l'esquerra prohibit (94).

Els principals motius pel que fa a les denúncies per estacionament estan encapçalats per l'acció d'estacionar en zona temporalment prohibida (per activitats autoritzades, o que hagi de ser objecte de reparació, senyalització, neteja, etc.) amb 2.246 multes. El segon motiu amb més nombre de sancions (1767), rau en el fet d'estacionar en espais no permesos que tenen altres funcions, com ara la vorera, l'andana, el refugi, el passeig o el voral, entre altres. Amb 1.384 sancions, segueix la següent causa que consisteix a estacionar en zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega, excepte els vehicles autoritzats per fer-ho.

Les tres primeres causes per sota dels mil són degudes a estacionar en gual correctament senyalitzat de forma parcial o total (807), a les zones d'estacionament per a ús exclusiu de persones amb discapacitat (665) i pel fet de no respectar el senyal d'estacionament prohibit (630).