El Govern deu 25,5 milions als ens locals de Girona

Del juliol de 2017 al de 2018, la Generalitat de Catalunya ha fet un esforç de tresoreria per reduir un 40,5% el deute contret amb els ajuntaments, els consells comarcals i la Diputació de Girona: fa un any, el Govern català tenia reconegudes obligacions amb l'administració local per 42.853.430 euros, segons dades del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; a data de 3 de juliol de 2018, la xifra havia baixat fins als 25.497.559 euros.



Per barris

Ara bé, l'eixugament del deute va per barris: la Generalitat l'ha reduït un 58,5% amb els ajuntaments, als que l'estiu de 2017 devia 39.097.043 euros, una quantitat que el mes passat s'havia reduït fins als 16.206.347 euros (en termes relatius, la reducció de l'endeutament se situa en el 58,5%); amb la Diputació de Girona, el Govern català ha liquidat tot el passiu, que el juliol de 2017 era de 467.708,43 euros i que s'ha quedat a zero. La situació és ben diferent en el cas dels consells comarcals, amb els que el Govern català està molt més endeutat que fa un any: dels 3.288.679 euros que tenia pendents de pagar a les administracions intermèdies ha passat a deure'n 9.291.213, un 182,5% més.



Puigcerdà, el primer creditor

De les dades del Departament de Vicepresidència se'n desprèn que l'Ajuntament de Puigcerdà és, entre les corporacions locals, el primer creditor del Govern català: té pendent el cobrament de 882.686,2 euros. El segueixen els ajuntaments de Figueres, amb 581.511,37 euros pendents; Girona (541.235,41); Palafrugell (475.799,44); Campdevànol (435.354,11); Roses (371.077,72); Ullà (250.494,27); Lloret de Mar (202.845,62); Calonge (197.688,82 euros) i Blanes (196.603,08). D'altra banda, hi ha sis ajuntaments –els d'Arbúcies, Ribes de Freser, Ripoll, la Tallada d'Empordà i Vilablareix– amb els que la Generalitat ha posat el comptador a zero.



Per sobre del milió d'euros

Pel que fa als consells comarcals, el de la Selva és el que té més obligacions reconegudes i pendents de pagar per part de l'administració autonòmica: 1.660.903,72 euros, 3,4 vegades més que ara fa un any (el juliol de 2017 el deute del Govern amb el Consell era de 486.838,26 euros, segons l'estadística de Vicepresidència). Amb els consells comarcals de l'Alt Empordà (1.500.213,35 euros pendents; 5,4 vegades més que fa un any); del Gironès (1.369.404.69 d'euros) i del Baix Empordà (1.042.736,98), la Generalitat té contret un deute superior al milió d'euros.



Descens «a mínims»

Fa unes setmanes, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, explicava que el deute de la Generalitat amb els ens locals suma 94 milions d'euros en el conjunt de Catalunya, 424 milions menys que els que estaven pendents de pagament a principis del 2017. Ho afirmava davant la Comissió d'Assumptes Institucionals del Parlament i atribuïa el descens a la tasca dels exconsellers Meritxell Borràs i Oriol Junqueras, cessats a l'octubre de l'any passat en virtut de l'aplicació de l'article 155. A criteri d'Artadi, el descens «a mínims» del deute del Govern amb les administracions locals prova que la solidesa financera de la Generalitat és més gran, informa Europa Press.