Aixecaran una carpa a la carretera Barcelona per fer-hi espectacles culturals

Una carpa de grans dimensions ocuparà l´espai buit que actualment hi ha a la cruïlla entre la car­retera Barcelona i el passeig d´Olot de Girona. Es tracta del solar asfaltat d´una immobiliària que durant uns anys va convertir-se en un aparcament gestionat per Mifas.

L´equipament serà permanent i forma part d´un projecte cultural multidisciplinari de la Circus Arts Foundation. Tindrà 14,5 metres d´alçada i un diàmetre de 28,5 metres, segons consta a la pàgina web de la fundació, que indica que es tracta d´una «original infraestructura en forma d´iglú gegant que ofereix una especial comoditat i no cal fer cap perforació al terra per muntar-lo, una característica que el fa únic i que li permet instal·lar-se allí on cap altre circ ho fa: al cor del centre urbà, fins i tot, al damunt d´aparcaments. La carpa, que ofereix diverses configuracions interiors, fins i tot per a restaurant, es lloga per a esdeveniments i produccions externes a la fundació».

La idea es va presentar aquest vespre en una reunió amb veïns de la zona convocada pels propietaris de la carpa, amb Genís Matabosch al capdavat. Ja s´ha demanat el permís necessari a l´Ajuntament per poder instal·lar aquesta carpa i l´objectiu seria que les activitats comencessin a l´entorn de les fires de Sant Narcís. La capacitat màxima del recinte és d´unes 860 butaques, tot i que es pot reduir segons el tipus d´esdeveniment que s´hi faci.

Per exemple, es poden eliminar la meitat de cadires i posar-hi unes 110 taules. Un cop es tinguin totes les tramitacions a punt, la instal·lació es podrà aixecar en quinze dies. Es tracta d´una «aranya gegant» de setze potes de bigues metàl·liques que es recolzen en 16 blocs d´una tona de pes cadascuna.



Tot tipus d'espectacles

El projecte de la fundació preveu que al recinte s´hi puguin celebrar tot tipus d´esdeveniments. No es descarta producció pròpia però l´objectiu és anar captant programadors externs, tenint en compte que Girona té poques sales privades de gran capacitat. La versatilitat i panoràmica de la instal·lació, sense columnes, permet des d´espectacles de teatre, dansa, concerts, desfilades, competicions, ball o circ, fins a conferències, tallers, masterclass o utilitzar-lo com a restaurant. La construcció i inclinació de les grades permet dotar de molta proximitat l´espectador respecte a l´escenari, amb un màxim de deu metres de distància. L'escenari podrà guanyar o perdre dimensions segons requereixi l´esdeveniment programat.

El concepte cilíndric de l´equipament permet visibilitat total des de qualsevol de les butaques fins al centre i a l´inrevés. En la reunió es va informar que els espectacles que es pugin fer a la nit, com a màxim començaran cap a les nou del vespre.

El recinte està compost per una capa doble, fet que permet reduir els possibles sorolls cap a l´exterior i estarà climatitzat. Hi haurà camerinos i lavabos en casetes.

La ubicació de l´emplaçament amb l´opció d´anar a peu des de molts punts de la ciutat i amb multitud d´aparcaments gratuïts i de pagament a prop hauria servir als promotors per tornar a posar en dansa una carpa que ja es va poder veure a Figueres l´any 2015. La seva ubicació a la carretera Barcelona serà una nova aposta cap a aquest vial, on ja s´està construint la Clínica Girona -a l´entrada sud de la ciutat-, i on també es preveu la futura reurbanització de la plaça d´Espanya, així com l´ampliació d´El Corte Inglés amb la reforma de la plaça Salvador Dalí.



Circ de Nadal i Festival de Circ

Els propietaris de l´equipament van deixar clar que es tracta d´una inversió totalment privada, sense cap ajut econòmic de cap institució pública. També van indicar que el circ de Nadal i el Festival ­Internacional de Circ Elefant d´Or es continuaran fent al pavelló municipal de Fontajau i al camp de Mart de la Devesa, respectivament.