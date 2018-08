Entrena amb els "Special trainers" de la Cursa de la Dona

Cada dimecres més de 200 dones es reuneixen al Pavelló de Fontajau de Girona per preparar-se per la gran cita esportiva de la ciutat: la Cursa de la Dona, la qual tindrà lloc el proper 7 d'octubre. Sota la direcció de Special trainers, els Entrenaments Mediolanum són gratuïts i estan oberts a tothom.

Les sessions, que s'allargaran fins al 3 d'octubre, tenen lloc cada dimecres a les 19:30h per a caminadores i a les 19:45h per a cami-corre i corredores. Per assistir-hi només cal apuntar-se a través de la pàgina web de la Cursa de la Dona.

En els entrenaments hi ha lloc per aquelles dones que volen iniciar-se en el món del running i les que inclús no fan esport. Gràcies als Entrenaments Mediolanum, aquestes participants poden preparar-se pel gran dia realitzant caminades controlades a un ritme alt a través dels trainers de la Cursa de la Dona.

També hi ha sessions d'entrenament per aquelles dones que estan una mica més en forma. La proposta per a elles és realitzar combinacions de caminar i córrer per preparar-se pel gran dia. I si una ja està en forma i el que vol és millor, l'entrenament ideal és aquell centrat en tècniques de preparació i en millorar el ritme per quilòmetre a través dels consells dels runners més experimentats.

Organitzada per Esports Parra amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, la Cursa de la Dona tornarà a pintar de rosa els carrers de Girona el pròxim 7 d'octubre. El recorregut consta de 5 quilòmetres i comença i acaba a la Devesa, passant per diferents carrers de la ciutat gironina. Es tracta d'una Cursa solidària amb el programa GUAPES I VALENTES de la Fundació Oncolliga Girona i amb l'Institut d´Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta.

Les inscripcions per a la cursa es poden fer online abans del 3 d'octubre o de forma presencial a la botiga Esports Parra de Girona (carrer Migida, 1), fins al 20 de setembre.