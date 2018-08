Les guilles també saben mossegar

Diumenge ens vam despertar a casa a ritme de centenars de detonacions. En un primer moment vaig pensar que eren les seqüeles de la Festa Major de Bescanó, a tocar. Recordant com l'alcalde deixava el poble fosc per evitar que l'excés de llum de l'escenari rebentés el pressupost municipal, vaig pensar que havia tingut la brillant idea de fer uns focs artificials a les set del matí. Però anava errat. En vaig treure l'aigua clara quan em van dir que s'havia obert la veda per a la cacera de tudons, de guilles i de no sé quanta fauna local més. Podia imaginar centenars de caçadors, abillats amb tot l'equip de combat i amb l'escopeta lluent a la mà, preparats a peu dels boscos i camps de Girona, esperant que toquessin les set. Com aquelles imatges que et passen per la «tele» el dia que comencen les rebaixes a l'entrada dels grans espais comercials. I en parlar-ho amb un amic vaig acabar descobrint que el dels caçadors és un gremi perfectament organitzat, amant dels seus codis i propietari d'un univers propi. I, malgrat ser una d'aquelles aficions que fa més anys que practica l'ésser humà, segueix arraïmant-se al seu voltant milers de persones que socialitzen la seva quotidianitat entre gossos, pólvora i color verd militar.

Quan penso en els caçadors, però, no puc evitar pensar en els grups d'ultres espanyolistes que, de manera organitzada, comencen a assetjar les nits gironines. Me'ls imagino preparats, mentre s'ensenyen l'última adquisició, un nou mocador súper «guai» per tapar-se la cara, una barra de ferro més gruixuda, una navalla nova, una nova esvàstica, esperant que es faci fosc per sortir de cacera. I quan toquen l'hora, com qui obre la veda, tothom a córrer a la recerca d'un grup d'«indepes» despistat, d'uns quants llaços grocs o d'una estelada mig oblidada. Esperem que, com en el cas dels caçadors de tudons, a aquests nous aficionats, els agents rurals també els demanin la llicència. I que no els valgui només la placa policial ni el carnet de Cs. Recordant que, malgrat totes les armes del món, les guilles també saben mossegar.