Els restaurants del Barri Vell tornen a oferir tastets al carrer

Aprofitant la frescor dels últims vespres d'agost, els amants de la gastronomia podran passejar pels carrers del Barri Vell de Girona contemplant una petita mostra dels millors plats dels restaurants de la zona en el marc de la desena edició de la festa «Cuina al carrer». L'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona (AHTRG), juntament amb Estrella Damm, han programat l'esdeveniment per al proper diumenge 26 d'agost, de les set de la tarda fins a les dotze de la nit. Els establiments del districte obriran les seves portes i exposaran tastets dels seus secrets culinaris. Els visitants també podran gaudir de degustacions de cervesa Estrella Damm i vi a l'aire lliure, amb música en directe de fons.

Els assistents a la festa podran tastar el Barri Vell a partir de les diferents propostes gastronòmiques dels locals de la zona. Plats locals i casolans, com també llunyans i exòtics, estaran sobre la taula perquè els ciutadans puguin escollir amb quina de les opcions quedar-se. Les creppes i galettes de mil gustos de la Crêperie Bretonne, el «deliciós viatge culinari» des de 2005 sota els conceptes de tradició i modernitat del Draps o les preparacions especiades procedents de l'Índia per part del restaurant Taj Indian, són algunes de les propostes d'enguany.

L'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona està integrada per un conjunt d'empreses, restaurants i allotjaments de Girona i rodalies que promocionen la marca «Viu Girona» i la seva gastronomia a través de diferents campanyes com ara la «Cuina al carrer» del Barri Vell. El president de l'entitat, Josep Carreras, afirma que «tot està a punt perquè la mostra d'enguany torni a ser un èxit d'assistència, gràcies a la varietat i qualitat dels establiments en un espai únic i singular». Tenint en compte que el dia reservat per a l'ocasió el Girona FC competirà amb el Reial Madrid a Montilivi, Carreras afirma que la fira «pot esdevenir el pla perfecte per a tots aquells aficionats al futbol que vulguin anar sopats a gaudir de l'important partit». L'altre organitzador de l'esdeveniment és la companyia Estrella Damm, interessada des de sempre a establir un vincle íntim entre el producte cerveser i la gastronomia. Des del departament de Comunicació i Relacions Externes de Damm, Jordi Laball assegura que aquesta mena d'iniciatives «són clau per donar a conèixer l'oferta gastronòmica de la ciutat». La iniciativa va néixer fa deu anys de la mà de l'Associació de Comerciants de la Cort Reial i fa dues edicions que ho gestionen els actuals organitzadors del projecte.