Accés obert a causa d'una pilona avariada a Girona

Veïns de la ciutat de Girona s'han adonat que la pilona d'accés al carrer de Santa Clara i al passeig de Canalejas (que connecta amb la plaça de la Independència) fa dies que no funciona correctament. Fonts de l'Ajuntament confirmen que hi ha una avaria que estan intentant resoldre.

La pilona que dona accés al carrer de Santa Clara i al passeig de Canalejas (per la banda de la plaça de la Independència) fa dies que no aixeca el cap. Els veïns han observat que es manté durant les 24 hores abaixada, quan només ho hauria de fer durant unes hores determinades del matí. Tant la policia com els residents de la zona tenen un comandament a distància que els permet avançar fent que la pilona baixi quan ells ho desitgen. Ara, però, aquesta resta tot el temps al mateix nivell del sòl. Alguns veïns han fet arribar la notícia a l'Ajuntament que els ha respost que estan al corrent de tot i ho estan gestionant.

Els tècnics de mobilitat del consistori asseguren que la pilona en qüestió està avariada i per aquest motiu no puja correctament. Els experts afirmen que els serveis tècnics estan al cas i resten a l'espera de rebre la peça necessària que permetrà arreglar-la. Fins que no rebin l'element que els falta, la pilona es mantindrà soterrada.