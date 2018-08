Continuen les cues a causa de les obres de reconstrucció del pont del Dimoni

El projecte per aixecar el pont del Dimoni de Girona segueix en peu tal com estava previst. Segons el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, en aquests moments la zona d'obres està inactiva perquè el nucli de la feina es concentra als tallers. Per motius de seguretat, un dels carrils del carrer Güell segueix tallat.

A principis de juliol, es va tallar un carril de circulació de la banda esquerra del riu en sentit sud amb la voluntat d'emprendre les tasques d'excavació de la pila de fonamentació del mateix costat, després d'haver realitzat les de la banda dreta del viaducte. El trànsit en el tram afectat continua, ja que no s'ha obert el carril «perquè a la zona encara hi ha el forat des d'on s'han extret els materials per fer els fonaments», afirma Alcalà. El regidor constata que a finals de juliol es va informar els veïns que durant l'agost no hi hauria activitat a la zona perquè s'està preparant l'estructura del pont als tallers, concretament l'arc. Alcalà assegura que les obres s'allargaran fins a principis de l'any vinent.