Diuen que totes les masses piquen i, quan arriba el temps de les vacances, sobretot ens pica el turisme de masses. Tots hem viatjat alguna vegada i ens hem sentit part d'un formiguer immens, sigui davant de la torre Eiffel o la de Pisa i tots hem patit al nostre entorn el mareig constant de les corrues de turistes que es creuen els amos del món, pel sol fet d'haver pagat un bitllet d'avió i una habitació en un apartament turístic.

El turisme de masses és un greu problema, amagat i tolerat perquè també és un gran negoci, com la venda d'armes a països on s'inculquen els drets humans, la caça d'espècies en perill d'extinció o la prostitució de luxe. De fet, el turisme té a veure amb tot això i hi ha turistes –més o menys il·lustres– que semblen practicar, a més, una mica de cada cosa, encara que després, amb cara de ploramiques, ens vulguin fer creure que no ho tornaran a fer més.

Doncs sí, totes les masses piquen i Barcelona és un bon exemple –o mal exemple– del que no hauria de ser. Només cal passejar pels principals carrers per a comprovar com el turisme ha corromput perillosament l'essència cultural de la ciutat, una essència que, paradoxalment, és el principal esquer que les autoritats utilitzen per atraure el turisme. I a la Costa Brava passa tres quarts del mateix, un fet agreujat encara per la persistència en el temps.

Ja fa temps que ho vaig repetint, i n'estic ben convençut, que la solució a aquest problema, si el volem veure, és ben senzilla. Només cal que les autoritats competents es mirin els prospectes publicitaris que ells mateixos editen –profusament il·lustrats amb imatges– i facin que la realitat que prometen s'assembli una mica a la realitat real. Fer-ho implica qüestions de quotes, d'impostos i de política de preus, tan sols falta una mica de valor per aplicar-ho.