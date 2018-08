Socialistes i cuparies qüestionen el projecte de la carpa de circ de Girona

El Circus Arts Foundation vol iniciar un nou projecte cultural al cor de la ciutat de Girona: una carpa permanent de circ de grans dimensions que aglutinarà una gran varietat d'esdeveniments culturals, tant locals com de fora. La voluntat és ubicar la instal·lació en un local en desús entre la carretera de Barcelona i el passeig d'Olot de Girona. Els propietaris de la carpa van explicar el projecte als veïns de la zona en una reunió el dimarts passat. L'endemà de la publicació de la notícia per part dels mitjans de comunicació, diversos partits polítics han qüestionat la iniciativa.

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) proposa que es replantegi totalment el paper que ocupa el circ a la ciutat de Girona, ja que des que es va saber que el Festival del Circ deixaria Figueres i s'instal·laria a Girona, «no hi ha hagut per part de l'Ajuntament un projecte sòlid per apostar-hi, ni per trobar un espai permanent on desenvolupar-lo, ni per cercar sinergies amb el territori per aprofitar-ho». La portaveu del partit a Girona, Sílvia Paneque, recorda que el consistori volia emprendre un seguit de reformes al carrer de Barcelona que «hauria d'incloure l'eixamplament de voreres, la connexió de Mas Xirgu amb Avellaneda, la retirada de l'amiant i el pla concret de canviar naus industrials enrunades per un plantejament seriós per tenir una porta sud digne i una carretera reconvertida en carrer», afirma Paneque, una sèrie d'objectius que es podrien veure perjudicats per la instal·lació de la carpa. A més, el partit ressalta que si totes les activitats del circ es concentressin en un sol espai, es podrien crear vincles amb el territori per dinamitzar el barri.



Revisió detallada

La CUP-Crida per Girona sol·licita al consistori «consultar l'expedient del projecte per analitzar aspectes com la llicència de l'activitat, les mesures de seguretat o les taxes municipals que s'aplicaran, etc». La formació independentista demana al govern de Madrenas «que no es financi el projecte amb els diners municipals, ni de forma directa ni indirecta» i que «treballi per garantir que aquesta nova iniciativa tingui vinculació amb el sector cultural de la ciutat».