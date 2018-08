Les tempestes porten rates al riu Onyar a l'alçada de Sant Fèlix

Durant el mes d'agost, diversos veïns de Girona han pogut observar petites comunitats de rates surant a les aigües del Ter i l'Onyar. El darrer cas va ser aquest dimarts per part d'un veí que va veure com algunes aus sostenien rates al riu Onyar, a l'alçada de Sant Fèlix. L'Ajuntament considera que aquest fenomen és conseqüència de l'augment del cabal dels rius que passen per la ciutat després d'episodis intensos de pluja i pedra que fan que les clavegueres s'omplin d'aigua i les rates que hi viuen arribin als rius. Aquesta situació s'ha repetit en alguna ocasió arran de les tempestes que han sacsejat la capital de província a principis i mitjans de mes. Aquest cas no és aïllat, sinó que també s'ha donat a altres punts com Barcelona.

El regidor de Paisatge i Habitat Urbà de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació Narcís Sastre, informa que només han rebut un avís per part d'un veí que va veure rates al riu després de fortes pluges fa unes dues setmanes. El regidor explica que «quan hi ha tempestes, el sistema de sanejament entra en càrrega i desborda aigua. Això fa que les rates que viuen a les clavegueres siguin arrossegades als rius i es puguin veure flotant a les seves aigües». Sastre apunta que aquesta situació es dona també perquè les aigües de Girona estan connectades les unes amb les altres. Aquesta situació no és excepcional, sinó que es repeteix en diverses ocasions quan es donen temporals a les ciutats. La tècnica de la secció de Salut Pública de l'Ajuntament, Carme Teixidor, apunta que els casos que s'han observat a Girona són semblants als que van ocórrer a Barcelona a finals de la setmana passada, on es van poder veure rates a diverses platges de la ciutat comtal enmig de diversos residus. La Brigada municipal de control de plagues i animals del consistori fa rutes periòdiques arreu de la ciutat per revisar els punts on hi pot haver certa concentració d'animals. La seva funció és establir un control constant de plagues a l'espai públic i als equipaments municipals. Segons Teixidor, «les principals plagues solen ser de rosegadors, paneroles, mosquits tigre i, puntualment,formigues. També s'estudien les poblacions abundants d'abelles i sobretot de vespes».



Procediment d'actuació

La Brigada municipal analitza a quines de les zones de la ciutat hi ha concentracions de certs animals i avalua si cal reforçar els mètodes d'actuació si les poblacions creixen. La tècnica de Salut Pública explica que si a través de la bústia d'avisos de l'Ajuntament es reben avisos o queixes veïnals per aquest tema, la Brigada fa una altra revisió més exhaustiva. Teixidor apunta que el control integrat de plagues s'estructura en fases. Primerament, la Brigada fa inspeccions arreu de la ciutat, neteges contínues i control de les barreres en determinats punts, a banda d'establir una certa prevenció. Si s'observen comunitats abundants de rosegadors o insectes, es procedeix a reforçar l'actuació amb determinats productes. En el cas de les rates, el reforç es fa a les clavegueres que són els ecosistemes on solen viure. La tècnica assegura, però, que aquesta opció sempre és l'última per qüestions de sostenibilitat. Teixidor sosté que s'ha canviat el format de raticida cap a un biocida que consisteix en una pastilla de matèria activa que ara té «una major resistència a la humitat i que es clava perquè es mantingui més fixa», ja sigui a les parets de les clavegueres com en altres ubicacions, com ara a les caixes de llum. També s'intenta establir un control regular a certs espais deixats de la ciutat com poden ser els solars abandonats.

Un dels últims episodis va ser la denúncia per part de la Brigada Activista del Salabret, encapçalada per Joan Olivet, després de veure un grup de rates que suraven al riu Ter, just a sota del pont de la Barca. Segurament el motiu també va ser la caiguda de fortes pluges uns dies abans que van remoure les aigües dels rius que travessen Girona.