L'Antull, la nova proposta gastronòmica que substitueix el clàssic Vilanova de Salt

El restaurant Vilanova, convertit en un autèntic clàssic de la cuina catalana a la vila de Salt, va tancar les seves portes després d'una llarga trajectòria de trenta anys i amb el premi 3 de Març entregat enguany a la butxaca. El local, però, no es va buidar després de l'evasió del Vilanova, sinó que ha revifat amb una nova proposta gastronòmica de la mà del cuiner Albert Requena i la seva parella Marta Marza. Amb l'adeu del Vilanova, la parella ha impulsat el que vindria a ser el somni que comparteixen des que es van conèixer: «La intenció d'obrir el nostre propi restaurant», confessa Requena, que rebrà el nom de L'Antull. Requena apunta que el nou projecte pretén oferir «una cuina d'autor, de mercat i de temporada» en un ambient confortable prioritzant que el comensal «s'hi senti a gust».

Albert Requena, un dels propietaris del local amb la funció de cap de cuina, va néixer a Ribes de Freser però des de sempre ha fet vida a Salt. Es va formar a l'Escola d'Hostaleria de Girona i ha exercit professionalment de cuiner a diversos restaurants, com ara al Galligans i al Mimolet de Girona. La seva dona, Marta Marza, és l'altra capdavantera de L'Antull. Sempre ha estat involucrada en el món de l'hostaleria i en aquesta nova aventura exercirà de cap de sala. «Des que ens vam conèixer teníem la intenció d'obrir el nostre propi restaurant» i ara el seu desig ja està agafant forma. La parella que donava vida al Vilanova, la Maria Lluïsa i en Jordi, es van jubilar i de seguida van parlar de realitzar el traspàs amb la parella que portarà el nou negoci. «Era un restaurant que ens agradava, tant per la situació com pel tipus de clientela, per tot», admet Requena. Fa aproximadament un mes, van començar les reformes del nou restaurant, que vol inaugurar el servei el proper 15 de setembre. Requena explica que «l'únic que estem fent és una rentada de cara i una personalització pròpia, ja que volem donar-li el nostre tarannà». El cuiner admet que «la gent quan entri reconeixerà perfectament el Vilanova».



Filosofia de mercat

El nou projecte de Requena i Marza pretén «oferir una cuina d'autor fresca, amb un menú entre setmana, un menú degustació de deu plats en funció de la temporada i una carta adaptada a cada estació», descriu el cuiner. L'Antull obrirà tots els migdies i les nits de divendres i dissabte, excepte els dilluns i les vigílies i festius. L'origen del nom rau en el propi plaer que suggereix el mot «antull» per la parella, una d'aquelles paraules que «faig servir en qualsevol conversa», reconeix l'expert culinari. Requena anuncia que el client, quan vingui, «es trobarà amb un ambient familiar, fresc, on volem que se senti còmode i gens cohibit». Ja falta poc perquè el substitut del Vilanova surti del forn.