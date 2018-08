Concentració davant d'Hinojosa com a protesta pel soroll i les pudors

Com a acte per reivindicar l'opinió desfavorable dels veïns davant les molèsties de soroll i males olors que ocasiona la fàbrica de paper Hinojosa de Sarrià de Ter, la Plataforma ciutadana PROU va convocar ahir a les vuit del vespre tots els veïns del municipi al davant de la paperera. El moment de trobada va ser mitja hora abans a la plaça dels Gegants, on es van reunir unes 300 persones que van avançar juntes ocupant l'amplada de la carretera fins a les portes de la indústria, en comptes de passar únicament per la vorera com s'havia previst. Aquesta acció va ser percebuda com una petita manifestació, amb cantarelles, pancartes i ciutadans amb mascaretes com a símbol de queixa.

A l'hora prevista, uns 300 veïns i veïnes de Sarrià de Ter van anar ocupant la plaça dels Gegants, el punt de trobada i, a continuació, el conjunt va començar a avançar cap a les portes de la fàbrica. A diferència del que estava previst per la plataforma, els veïns van avançar estenent-se per tota l'amplada de la carretera secundària que connecta la plaça amb la paperera. Sobre la marxa, es va configurar una petita manifestació amb les pancartes al capdavant i ciutadans que lluïen mascaretes. A poc a poc, tothom es va anar afegint a la cantarella «Prou pudor, fora sorolls», fins a assolir l'objectiu de plantar-se al davant d'Hinojosa. Els ciutadans es van aturar en sec i van escoltar les paraules del portaveu de PROU, Rafael Navarro, encarregat de pronunciar el manifest que havia preparat l'associació de veïns creada expressament per poder afrontar el cas, posant el focus en les queixes per part dels veïns de la localitat. «Ja fa quasi dos anys que patim les molèsties de la paperera, tant per sorolls com per males olors. La finalitat de la plataforma és treballar i donar suport a totes les parts per trobar solucions efectives com més aviat millor». Amb un to irònic, Navarro va dir que a partir d'ara la fàbrica es diria «Pestejosa», en comptes d'Hinojosa. El portaveu va fer una crida a què les administracions s'impliquin més a partir d'ara i, com a repunt final, va afirmar que «no volem tancar l'empresa, però si aquesta s'instal·la a aquí, ens ha de deixar viure». Després de fer una fotografia conjunta, els assistents van desfer el camí cap a la plaça, on es va anar trencant el col·lectiu.

La veu dels veïns



La Maria Lluïsa i en Ricard fa uns 40 anys que viuen a Sarrià i, malgrat no residir just al costat de la paperera, senten una olor molt forta durant els mesos d'estiu, època en què més s'obren portes i finestres. «No és una olor contínua sinó que fa pics, sempre depenent d'on bufa el vent», afirma la veïna. La Maria Lluïsa confessa que amb la Torraspapel també se sentia pudor, però aquesta va cessar quan fa uns 15 anys va decidir no fer la pasta de paper allà i portar-la ja preparada. El motiu que va conduir a la parella a la concentració va ser la pudor, ja que «estem respirant una flaire que no crec que sigui gaire saludable», reconeix la sarrianenca, que considera que «hem d'aprendre a viure fàbrica i gent amb el problema solucionat».

La Maria Dolors i l'Andreu fa cinc anys que van decidir viure a Sarrià. Ambdós van assistir a la concentració també per protestar en contra les males olors que els entren a casa. La Maria Dolors afirma que «a la nit és pitjor, amb dificultats per poder dormir». L'Andreu considera que «la fàbrica hauria de sortir de la ciutat, allunyar-se respecte d'on està ara, on viu molta gent», la mateixa opinió que ha introduït a l'enquesta popular de l'Ajuntament. L'alcalde de Sarrià també va participar en l'acte, considerant que és essencial «fer veure a l'empresa que el problema no és puntual, sinó que és una molèstia real» i que és necessari «posar solucions a sobre de la taula».