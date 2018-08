Un incendi crema dues autocaravanes i un remolc en un aparcament a Salt

Els Bombers han extingit un incendi declarat aquest divendres a la nit en un aparcament d'autocaravanes a Salt. Un total de quatre dotacions del cos s'han desplaçat a la localitat gironina per apagar el foc que ha cremat dues autocaravanes i un remolc que estaven estacionats a al quilòmetre 4 de la carretera IGN-4. El primer avís d'incendi ha arribat a les 22h31 i en poc menys d'una hora, a les 23h14, ja s'havia extingit. El cos ha confirmat a l'ACN que no hi ha hagut cap ferit.