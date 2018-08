A Girona ja es jugava a pilota a la Devesa quan l'esport encara era sport i el futbol era football. Sota les venerables fulles dels vells plàtans es disputaven partits dominicals i ben aviat es van forjar clubs i llegendes esportives que van anar passant de generació en generació. El futbol era la religió dels joves gironins en les primeres dècades d'aquell nou segle furiós que havia començat amb una gran guerra que ho trasbalsà tot.

No en van tenir prou amb dibuixar un terreny de joc amb guix i construir unes porteries de fusta, també van voler cobrar entrada i els dies de partit alçaven una tanca de tela que rodejava tot el Camp de Mart. Ràpidament algú va descobrir que, si es portava unes tisores de casa, podia obrir una petita finestreta des d'on veure el match sense haver de passar per caixa. Era el que s'anomenà popularment «el palco dels sastres».

Quan es va construir el nou camp al barri de Vista Alegre, també es va importar la denominació, i els curiosos que guipaven des de la part alta, darrere del mur, van passar a denominar-se d'igual manera, tant és així que, molts anys després, l'Ajuntament va decidir anomenar formalment el carrer com a Pujada del Palco dels Sastres. Potser Agustí d'Hipona tenia raó quan parlava d'una força tenaç de les coses.

Ara no sé si a l'estadi de Montilivi també hi ha «sastres» que s'ho miren des de la llunyania o prefereixen fer-ho a través d'algun televisor. Els temps han canviat i ara les religions es practiquen amb una cervesa a la mà, però el que no canviarà mai és la qüestió de fons, perquè sempre hi haurà qui juga el partit, qui s'ho mira des de la graderia i una gran majoria que prefereix contemplar-ho tot des de la gratuïtat total de la llotja dels sastres.