Projectes solidaris des de Catalunya que ajuden petits i grans a superar els obstacles

Des de ciutats com Girona i Barcelona, s´estenen diverses iniciatives que tenen la voluntat d´ajudar petits i grans a desenvolupar-se, rebre educació i superar malalties que requereixen importants sumes econòmiques. Augmentant el focus, projectes d´apadrinament a infants de diverses ciutats hondurenyes com Manos que Ayudan Honduras, o iniciatives solidàries de recol·lecta econòmica per invertir en persones que pateixen alguna malaltia, com el Grupo Hondureño Solidario, en són alguns exemples.

Carlos Manuel Urbina és originari de Talanga, la ciutat d´Hondures d´on provenen bona part dels catrachos residents a Girona. Amb la voluntat d´ajudar els nens i nenes del país a rebre una educació digna, que en la majoria de casos és complicada, Urbina va crear la Fundación Manos que Ayudan Honduras el novembre de 2016. Urbina explica que actualment la fundació es troba en quatre municipis hondurenys: Cantarranas, Guiamaca, Tegucigualpa i Talanga, ciutat on s´ubica l´oficina principal. La seva tasca comença buscant aquells nens i nenes que no poden estudiar o bé a qui els manquen recursos per fer-ho, per donar-los l´oportunitat a través dels seus centres. A banda de la feina que realitzen les diferents escoles, la fundació preveu un programa d´apadrinament a Espanya que involucra les persones que des d´aquí vulguin contribuir, amb vint euros al mes, per tal que l´infant rebi «sabates, motxilles, uniforme, material escolar i berenar cada dia a l´escola», detalla Urbina. A canvi, la padrina –ja que la majoria són dones– rep cartes, fotografies, vídeos i trucades de la criatura. Des de Girona, una trentena de padrines tenen un infant apadrinat amb la fundació. A banda de l´apadrinament, la fundació també presenta l´opció de poder fer un voluntariat presencial al territori amb totes les despeses cobertes, excepte els vols. Els voluntaris han d´omplir un formulari on indiquen en quina àrea volen contribuir, com ara fent classes.

Ajudar per sobre de tot

Julio César Trochez és testimoni d´un llarg i dur viatge de diversos episodis abans de trobar l´estabilitat vital a Catalunya. Trochez va decidir marxar d´Hondures per primera vegada l´any 2006, intentant arribar als Estats Units per començar una nova vida. «La situació ara ha empitjorat a causa de les dures polítiques de Trump, que han provocat que es vegi en la immigració una opció de negoci», confessa. La pujada als trens en marxa va ser l´obstacle més dur que recorda de la seva aventura cap a Amèrica del Nord. Ja instal·lat a Catalunya un temps després, la mort d´una «paisana» per falta d´informació –ja que creia que sense empadronar-se no podia optar a la sanitat catalana– va impulsar Trochez a crear dos projectes solidaris. En primer lloc, el hashtag #InformantesHn504_Es, a partir del qual es publiquen informacions d´interès en els perfils de Facebook dels membres, amb la intenció de crear una pàgina web. En segon lloc, el Grupo Hondureño Solidario, que està en procés de convertir-se en una associació i que té per objectiu de fer recollides destinades a hondurenys que estan malalts, aquí i allà.