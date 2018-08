L'estiu s'acaba. Potser encara no el que s'identifica amb el calendari i els moviments de la lluna, però sí l'estiu administratiu. I l'estiu de la quotidianitat. I això vol dir que alguns temes comencen a despuntar el cap. Qui més, qui menys, està expectant per saber com es viuran la propera Diada i els actes de record de l'1 d'octubre.

Pensant en Girona, hi haurà actes unitaris? Caldrà baixar a Barcelona tots dos dies? Seran actes festius, reivindicatius, musicals, avorrits, vestits de groc, vestits de negre? Qui els organitzarà? Més coses. Cal que anem fent-nos a la idea que venen mesos complicats. El judici dels Jordis i de les conselleres i consellers escalfarà novament l'ambient.

La sentència, sigui la que sigui, serà incendiària. Especialment poques setmanes abans de començar la campanya electoral pel relleu en els consistoris. I, si es fes certa la brama, també eleccions autonòmiques que, sense cap mena de dubte, tothom convertirà novament en plebiscitàries. Què passarà a Girona?

Les apostes per saber de qui serà l'alcaldia no tenen gaire secret. Ara per ara, Marta Madrenas no sembla tenir rival. Però queda per veure qui serà el candidat, o candidata d'ERC. Fa massa setmanes que la incertesa és tema de conversa. Es parla de noms que han agraït la confiança que els manifesta el partit però que, educadament, han declinat l'oferta.

I queda per veure com l'univers CUP gestionarà la singularitat de Girona; però no pinta malament. Potser el debat més morbós es tindrà a l'eix auspiciador de l'article 155. Allò que en diríem el bloc unionista. Veure cap a on migra el vot residual del PPC, i com se'l reparteix un Cs encara confús i un PSC reforçat per l'oxigen que va recuperar amb el vot de censura de Pedro Sánchez, serà un dels sudokus més sucosos dels mesos vinents.

Quan aquest bloc paeixi com tractarà Madrid Catalunya, segurament tot quedarà vist per a sentència. Fins i tot el nostre futur. Així que, bona rentrée!