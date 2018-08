Entitats gironines contra la devolució de migrants i refugiats al Marroc

Les entitats Plataforma Girona Acull i Justícia i Pau de Girona se sumen, a través de diverses xarxes, al Manifest de SOSRacisme en contra les devolucions de migrants i refugiats al Marroc, arran de la darrera devolució, que va tenir lloc el passat 22 d'agost.

Fa just una setmana, 116 persones, entre migrants i refugiades del Marroc, van intentar entrar a Espanya saltant la tanca de Ceuta. El Ministeri d'Interior va confirmar que al dia següent, totes elles van ser retornades al país d'origen mitjançant un acord entre Espanya i el Marroc firmat el 1992. El Manifest de denúncia de SOSRacisme indica que «fins al moment, l'acord no s'havia aplicat sinó de forma molt marginal». El document denuncia aquest tipus de política migratòria que «compromet la dignitat moral de la societat». Aquest estiu, diversos membres de Girona Acull han fet de voluntaris a la Frontera Sud amb l'Associació Elín, que fa 20 anys que treballa a Ceuta. Ramon Puig, membre de la plataforma, denuncia que «les batudes realitzades pel govern d'aquell país a canvi de diners de la Unió Europea han causat la mort de com a mínim dos joves».