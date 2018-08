Hinojosa: la solució s'ha de trobar en les reunions d'aquest setembre

Les diverses accions per trobar solucions i gestionar el cas de la paperera Hinojosa, que genera queixes per part dels veïns de Sarrià de Ter pels sorolls i les pudors que emet, segueix avançant caselles. La darrera novetat és la reunió que va tenir lloc ahir al migdia a la seu de la Generalitat a Girona entre l'Ajuntament de Sarrià i el Departament de Territori i Sostenibilitat, fent especial esment a la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la secció de Medi Ambient, Mercè Rius. Segons l'alcalde, Narcís Fajula, s'ha acordat realitzar diverses reunions al llarg de setembre amb l'objectiu de fer una valoració dels estudis realitzats per part de l'empresa i preparar un document on figurin les accions a realitzar i un calendari acordat entre els agents implicats.

Tal com determinava l'agenda, ahir va tenir lloc la trobada oficial entre el govern municipal de Sarrià de Ter i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. A la reunió, van acudir el director dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de Girona, Pere Saló; la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la secció de Medi Ambient del departament, Mercè Rius, acompanyada de la seva tècnica; i membres de l'Ajuntament de Sarrià, com ara l'alcalde, el secretari Isidre Llucià i un enginyer contractat pel consistori. Segons Fajula, a la trobada va haver-hi una «sinergia absoluta per voler solucionar els problemes». En aquest sentit, el batlle avança que es faran dues importants reunions durant el mes de setembre, encara sense dates confirmades.



Dues cites destacades

La primera trobada que es vol fer serà a mitjans de setembre entre tècnics de la Generalitat, tècnics de l'Ajuntament i tècnics de la fàbrica. Fajula explica que «l'empresa ha fet un estudi de sonoritat molt ben fet, de manera que aquesta reunió servirà per fer una valoració de la part tècnica de l'estudi per part dels tres agents». A finals de setembre es faria la segona reunió més destacada, on es voldria que hi participessin la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mercè Rius, el director i gerent d'Hinojosa Manuel Orero i el mateix alcalde de Sarrià. Fajula sosté que totes les avaluacions i decisions que es prenguin, sobretot pel que fa als terminis, s'hauran de plasmar per escrit i amb el consentiment de tots els actors. En el cas que no es compleixin les dates, hi haurà sancions. L'alcalde explica que l'estudi dels sorolls ja s'ha realitzat, de manera que cal revisar-lo i aplicar els procediments adequats, mentre que l'estudi de les pudors «no s'ha acabat, per tant, cal pactar els terminis per completar-lo i valorar-lo posteriorment en el marc d'una reunió». L'alcalde avança que encara no s'han especificat cites amb l'empresa ni amb els treballadors, però assegura que en sorgiran.

El consistori vol explicar tots els avenços als veïns i, per fer-ho, es trobarà amb la Plataforma ciutadana PROU, que funciona com a mitjancera. «Volem esperar a fer una reunió oberta al poble quan hàgim realitzat passos més ferms», confessa el batlle.