Salt elimina el Glifosat com a tractament per a les males herbes

L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha decidit eliminar el Glifosat com a herbicida habitual en els tractaments per a les males herbes del municipi. Segons l'equip de govern, aquesta herbicida pot comportar efectes nocius als éssers vius i alguns estudis també apunten que és cancerigen. Per aquest motiu, al llarg d'aquest 2018 l'Ajuntament ha suprimit aquesta substància i ha decidit apostar per una gestió més sostenible dels espais verds a partir de l'eliminació de males herbes amb vinagre o el desherbat manual. Segons avança l'equip de govern, el fet de suprimir aquesta herbicida ha comportat que ara hi hagi un augment del verd efectiu al municipi. A banda, l'Ajuntament de Salt recorda que aposten per altres mètodes de jardineria funcional i sostenible com ara l'ús de depredadors naturals per combatre plagues o proves pilot d'enjardinament per millorar la naturalització dels espais públics.