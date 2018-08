Per la dignitat i els drets de les treballadores d'eulen

En el passat ple de l'Ajuntament de Girona del 31 de juliol, l'equip de govern va aprovar una pròrroga del servei de neteja de les dependències consistorials a l'empresa EULEN, fins a l'u d'octubre de 2019 amb els vots favorables del grup municipal de CiU i PP, l'abstenció d'ERC i els vots en contra de Cs, PSC i CUP.

Aquesta decisió política ha estat un cop dur contra les aspiracions del Comitè d'Empresa de la plantilla d'EULEN Girona, donat que veien en la no pròrroga del contracte la possibilitat d'un canvi de gestió del servei o si més no, d'un canvi en el tracte a les treballadores a partir del nou concurs que s'hauria d'haver fet.

Per desgràcia, la sensació que aquest govern és insensible a les reiterades queixes presentades pel comitè d'empresa, o que és més receptiu a les argumentacions empresarials que a les del sindicat, ha estat una constant d'anys.

La llista de queixes de les treballadores podria ser interminable; des de la negativa a donar el permís retribuït que els correspon per coses tan bàsiques com: mamografies, colonoscòpies, anàlisis de sang, etc. Fins a obligar a treballar a una persona durant anys, de dilluns a diumenge, sense cap dia de descans, o no mantenir les 14 festes anuals que li corresponen, entre moltes d'altres vulneracions dels drets laborals.

També les membres del comitè d'empresa han hagut de patir la pressió de l'empresa fins al punt que se'ls hi ha prohibit, sota amenaça de sanció, que puguin fer visites sindicals als centres de treball de Girona, donant com excusa que l'Ajuntament ho prohibeix. Des de CCOO continuarem donant suport a les treballadores del servei de neteja dels espais municipals de Girona i continuarem lluitant per la dignitat i els drets d'aquestes.